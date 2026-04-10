Ostravská univerzita má přístroj na sledování biomolekul, umožní rozšířit výzkum

Vědci Ostravské univerzity mohou nově využívat přístroj, který jim umožňuje sledovat interakci mezi biomolekulami v reálném čase. Zařízení za dva miliony pomáhá získat přesnější informace o průběhu, rychlosti i mechanismu těchto vazeb a výrazně tak rozšiřuje možnosti výzkumu. ČTK to řekl popularizátor vědy a umělecké činnosti univerzity Jiří Gregor. Podle něj jde zatím o jediný takový přístroj v Česku a univerzita je pátou institucí na světě, která tento systém získala.
"Vědci dnes potřebují rozumět tomu, jak spolu jednotlivé molekuly v těle komunikují. Právě tyto interakce totiž řídí většinu procesů v buňkách, například zapínání a vypínání genů. Když se například určitý protein naváže na DNA, může tím spustit důležitý biologický děj, podobně jako když zapnete vypínač," uvedl Jiří Červeň z Katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.
Dodal, že dříve bylo možné pouze zjistit, zda spolu dvě molekuly reagují či nikoliv. Nový přístroj ale vědcům umožňuje mnohem více. "Dokáže přesně změřit, jak rychle a jak silně se molekuly navazují, a také jak stabilní jejich vazba je. Díky tomu můžeme mnohem lépe pochopit, jak tyto procesy fungují na detailní úrovni. Tato znalost je klíčová například pro výzkum nových léčiv. Pokud pochopíme, jak konkrétní molekuly v těle spolupracují, je možné navrhovat látky, které tyto interakce cíleně posílí, nebo naopak zablokují. To do budoucna otevírá cestu k přesnější a účinnější léčbě různých onemocnění," doplnil Červeň.
Zařízení umí v reálném čase, tedy okamžitě, zaznamenat do křivek provázání molekul i průběh interakce. Oproti běžné praxi se navíc výzkumníci obejdou bez nutnosti značení molekul, které může ovlivňovat výsledky. Technologie navíc umožňuje získat větší množství dat z menšího objemu vzorků a sledovat více dějů současně.
"Dříve jsme často viděli až konečný výsledek. Teď můžeme sledovat celý děj, kdy se molekuly začnou spojovat, jak rychle se vazba vytváří a jak pevná ve skutečnosti je. Je to podobné, jako když místo jediné fotografie dostanete celý film. Právě to nám umožní lépe porozumět mechanismům, které za těmito interakcemi stojí," řekl Petr Pečinka z Katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.
Dodal, že přístroj by měl urychlit testování vědeckých hypotéz a umožnit rozšíření spolupráci s dalšími partnery z Česka i zahraničí. Zařízení bude podle něj přínosem i pro studenty, kteří budou moci pracovat s výjimečnou technologií. Kromě biologů a biofyziků bude přístroj pomáhat i vědcům, kteří se zaměřují například na biomedicínský výzkum.