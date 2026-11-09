Ostravská univerzita ocenila Zuzanu Čaputovou za zásluhy o svobodu a demokracii

Bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dnes převzala mimořádné ocenění Ostravské univerzity za zásluhy o svobodu a demokracii. Univerzita jí ho udělila za dlouhodobé prosazování demokratických hodnot, principů právního státu a ochrany lidské důstojnosti. Ocenění převzala při dnešním Akademickém dni, který se letos konal u příležitosti 35. výročí založení univerzity.
Univerzita a rektor Petr Kopecký oceněním vyjádřili uznání také občanské odvaze Čaputové a jejímu důrazu na spravedlnost, respekt a odpovědnost ve veřejném životě. Před ní cenu získali například polský historik a publicista Adam Michnik nebo historik a politolog Jacques Rupnik.
"Budoucnost demokracie závisí na tom, jakými lidmi se staneme," řekla Čaputová krátce po převzetí ocenění. Během výkonu prezidentské funkce měla podle svých slov privilegium sledovat demokracii zblízka. Viděla její výhody i slabosti. Čeho byla svědkem ve své zemi, ale podle ní nebyl jen slovenský příběh. Podobné procesy se opakují i v jiných zemích. "Političtí oponenti se mění v nepřátele. Strach se stává politickým nástrojem. Demokratická pravidla se postupně přepisují," uvedla Čaputová.
Významnou roli podle ní sehrává i manipulace, která podle Čaputové nemění jen ty, kteří poslouchají. "Postupně mění i ty, kteří hovoří," uvedla. Rozdělená společnost se manipuluje snadněji. "Nejdůležitější moc, kterou kdy budeme vykonávat, je moc nad sebou samým. Empatie není slabost, je to jedna z největších forem síly," řekla také.
Čaputová před svým zvolením do prezidentského úřadu působila jako advokátka a občanská aktivistka. Úřadu se ujala v roce 2019 jako první žena a ve 45 letech také jako nejmladší osoba v této nejvyšší ústavní funkci na Slovensku. V červnu 2023 oznámila, že se nebude ucházet o znovuzvolení. Rozhodnutí zdůvodnila nedostatkem sil.
Po prezidentském angažmá se Čaputová stáhla z každodenní stranické politiky a věnuje se akademické činnosti, přednáškám a neziskovému sektoru. Společně se svými bývalými spolupracovníky založila institut zaměřený na ochranu lidských práv a podporu slabších komunit. Na začátku letošního roku se stala oficiální členkou Club de Madrid, fóra bývalých demokratických prezidentů a premiérů, které se zabývá posilováním demokratického vládnutí a řešením globálních krizí.
Čaputová získala v Česku už řadu ocenění, například zlatou medaili Univerzity Karlovy nebo cenu Vision for Europe. Letos v květnu obdržela na festivalu Mezi ploty také cenu Slušný člověk mezi námi, kterou uděluje koalice občanských iniciativ. Získala ji společně s českým prezidentem Petrem Pavlem.
Při slavnostním setkání univerzita mimořádně ocenila také své tři emeritní rektory Jana Latu, Vladimíra Baara a Jiřího Močkoře za mimořádný přínos k rozvoji Ostravské univerzity. Univerzita jim tím poděkovala za vedení v různých etapách své historie i za práci spojenou s výkonem funkce rektora.
Akademický den je oslavou akademického života a svobod, zároveň je již tradičně spojen se slavnostním předáváním Cen rektora. Ocenění vyzdvihují mimořádné výsledky akademiků, vědců a studentů i přínos neakademických pracovníků. Týkají se vzdělávání, vědy, umění, občanské angažovanosti i rozvoje univerzitního prostředí.