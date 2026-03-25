O studium na Ostravské univerzitě je větší zájem, mladé láká i stomatologie

Autor: žah
  14:22aktualizováno  14:22
Ostravská univerzita zaznamenala další růst zájmu o studium. Po sečtení přihlášek, které zájemci na vysokou školu mohli podat nejpozději 15. března, hlásí téměř o tisícovku přihlášek více než v loňském roce. Největší zájem je o medicínu a psychologii.
Budoucí zubaři se pod odborným dohledem a v nových laboratořích Fakultní nemocnice Ostrava učí vyrábět a posuzovat kvalitu zubních náhrad. (14. května 2025) | foto: Fakultní nemocnice Ostrava

„Letos Ostravská univerzita registruje celkem 17 155 přihlášek, zatímco o rok dříve jich bylo 16 316,“ informoval mluvčí univerzity Tomáš Neščák.

Doplnil, že nejpoptávanější fakultou je lékařská, rekordní zájem o studium tam mají už potřetí za sebou a letos si tam přihlášku podalo téměř 5 300 uchazečů. Tento počet přitom ještě není konečný, termíny pro studijní programy akreditované v angličtině a italštině mají uzávěrku později.

„Počet přihlášek na naši fakultu je letos znovu rekordní. Věřím, že to reflektuje její pozitivní obraz moderní a inovativní instituce s dobrou atmosférou,“ řekl děkan lékařské fakulty Rastislav Maďar.

Největší poptávka je na lékařské fakultě po studiu všeobecného lékařství, o něž má zájem 1 716 uchazečů, a stomatologie s 819 přihláškami. Fakulta ale zaznamenala růst i u nelékařských studijních programů, mezi nejžádanější patří fyzioterapie a všeobecné ošetřovatelství.

Na pedagogické fakultě chtějí uchazeči nejčastěji studovat speciální pedagogiku a obory s tělesnou výchovou, na přírodovědecké fakultě je nejvíce láká biologie a geografie, filozofická fakulta hlásí nejvíce přihlášek na psychologii, anglickou filologii a historii.

Nejžádanějším oborem fakulty umění je intermediální umění a v případě fakulty sociálních studií pak sociální práce.

Ostatní moravskoslezské vysoké školy ještě přihlášky přijímají. Vysoká škola báňská – Technická univerzita na většinu oborů do 31. března, Slezská univerzita z větší části rovněž do 31. března. Jen její fakulta veřejných politik do 16. dubna a fyzikální ústav do 30. dubna

Památkáři v kauze Walderode zvažují odvolání u sporného rohozeckého mobiliáře

Památkáři se obávají, že Okresní soud v Semilech přiřknul před měsícem v restituční kauze dědičce rodu Walderode i sporné položky, jež nepatří do mobiliáře...

