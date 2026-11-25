Ve Vile Hanse Ulricha v Ostravě dnes začala výstava Ladovská vánoční vila, která návštěvníkům představuje vánoční a zimní motivy z tvorby malíře a ilustrátora Josefa Lady. Expozice nabízí desítky reprodukcí jeho obrazů a ilustrací, zimní panely a betlém. Připravilo ji Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava (CKV). Ve vile bude přístupná do 31. ledna 2027. ČTK to řekla mluvčí CKV Petra Špornová.
Výstava připomíná svět zasněžených vesnic, dětských radovánek na sněhu, betlémů a tradičních českých Vánoc, který se stal charakteristickou součástí Ladovy tvorby. Součástí instalace je také betlém od rodinné firmy Josef Lada, kterou založili malířovi pravnuci Martin a Viktor.
"Josef Lada je pro mě jedním z umělců, kteří dokázali vytvořit obraz českých Vánoc, který máme tak trochu všichni v sobě. Zasněžená vesnice, děti na saních, betlém, kostelík, ale také humor a laskavost," uvedla ředitelka CKV Marcela Mrózková.
Vedle vánočních a zimních motivů výstava připomíná také Ladovu ilustrátorskou tvorbu. Návštěvníci si prohlédnou například ilustrace k románu Osudy dobrého vojáka Švejka od Jaroslava Haška. Podle dramaturgyně CKV Radky Križanové organizátoři nechtěli připravit klasickou muzejní expozici, ale prostředí, do kterého mohou lidé vstoupit a chvíli v něm pobýt.
Součástí doprovodného programu budou animační a lektorské aktivity pro děti i dospělé. Účastníci se při nich seznámí s Ladovým výtvarným stylem, jeho ilustracemi a postavami, jako jsou kocour Mikeš nebo chytrá kmotra liška. Program je určen žákům mateřských, základních i středních škol. Školní skupiny se musí předem objednat.
"Loňská vánoční instalace ve vile představila Betlémskou jurtu Divadla bratří Formanů a jejich spolupracovníků. Letošní výstava se zaměřuje na tvorbu autora, jehož obrázky se pro několik generací staly součástí české vánoční tradice," řekla Špornová.