Ostravská zoo chystá na sobotu oslavu Halloweenu s lampionovým průvodem

Ostravská zoologická zahrada chystá na sobotu tradiční oslavu Halloweenu spojenou s lampionovým průvodem v potemnělém areálu zoo. Zahrada zůstane otevřená o dvě hodiny déle. Novinářům to sdělila mluvčí zoo Šárka Nováková.
"Lidé se mohou těšit i na bohatý doprovodný program v průběhu celého dne," řekla mluvčí. Do zahrady mohou zájemci zamířit už dopoledne. U výukového centra si děti od 11:00 budou moci vydlabat dýni. Právě upravené dýně pak osvětlí trasu podvečerního průvodu.
"Kromě dlabání budou v době od 11:00 do 15:00 ve výukovém centru připraveny rozličné aktivity o tvorech opředených nejrůznějšími mýty, které ovšem tyto 'děsivé' tvory představí v tom správném světle. Přestože se v ostravské zoologické zahradě během halloweenských oslav nestraší tak, jak to lidé mohou znát z jiných institucí, bude zoo tento den plná děsivých faktů o nepříznivé situaci mnoha ohrožených druhů," uvedla Nováková.
Lampionový průvod vyjde od hlavního vstupu do zoo v 16:30. Účastníci si na cestu mohou svítit pouze lampiony či lucernami, které si ponesou v ruce. Žádná jiná svítidla nebo blikající předměty nejsou povoleny. Průvod bude zakončen na symbolickém hřbitově vyhubených zvířat u expozice Čitván. Návštěvníci tam mohou zapálit svíčku a vzpomenout na druhy zvířat, které byly v nedávné době kvůli působení člověka nenávratně vyhubeny. Zájemci mohou přijít i v tematických kostýmech a maskách.
Většina areálu zoologické zahrady zůstane tento den výjimečně přístupná až do 18:00. Pokladny a vybrané pavilony budou otevřeny do 17:30. "Návštěvníci tak do nich budou moci nahlédnout a pozorovat chování zvířat po setmění," doplnila Nováková.