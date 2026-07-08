Ostravská zoo odchovala vzácné bažanty tibetské

Ostravské zoologické zahradě se podařilo odchovat bažanty tibetské, jejichž odchovy jsou momentálně v evropských zoo vzácností. Návštěvníci je mohou pozorovat v expozičně-chovatelském komplexu Voliéry ptáků Tibetu a Číny, který tvoří pět voliér, dvě z nich jsou průchozí. Vidět tam mohou i další mláďata. Novinářům to sdělila mluvčí zoo Šárka Nováková.
Odchov bažantů tibetských se v zoo podařil jen několik měsíců po prvním seznámení obou rodičů. Chovu těchto bažantů se v Evropě věnuje 14 institucí a minimálně za poslední rok v nich nebyla žádná mláďata. Odchovy jsou dlouhodobě komplikované, protože samci bývají velmi temperamentní a mohou být vůči samicím agresivní.
"Náš čtyřletý samec se však od prvního spojení s novou samicí choval klidně a během několika týdnů vytvořili harmonický pár," řekl inspektor chovu ptáků Vojtěch Bonczek. Ze snůšky deseti vajec se nakonec vyklubalo sedm mláďat.
"Zajímavé bylo pozorovat pro nás nové projevy chování a pestrou vokalizaci, kdy zejména v prvních dnech po vylíhnutí mláďat samice přivolávala své potomky k sobě a chránila je. Samec stále ochotně partnerku i mláďata doprovází a nabízí jim potravu,“ uvedl Bonczek.
V další voliéře lze vidět mláďata dalšího asijského bažanta – satyra Temminckova. Zoo chová dva páry, které se pravidelně rozmnožují. Po loňském prvním odchovu se jí podařilo letos opět rozmnožit i ústřičníka velkého, jde o černobílého ptáka s výrazným oranžovým zobákem.
"I tito ptáci se v zoologických zahradách rozmnožují poměrně vzácně. O to větší mají chovatelé radost, že pár letos odchoval hned tři mláďata. V zázemí pak letos po několika letech zahnízdili a dvě mláďata vyvedli tenkozobci opační," řekl Bonczek.
V průchozí voliéře pak zahnízdili i dva zástupci vrubozobých. Pět mláďat vodí poláci východní, kteří patří mezi nejohroženější druhy kachen na světě. "Mláďata poláků by v budoucnu měla posílit chovy v dalších zoologických zahradách, a přispět tak k rozšíření reprodukční pojistné populace tohoto kriticky ohroženého druhu. Samice další potápivé kachny, morčáka bílého, momentálně pečuje o čtyři potomky," doplnil Bonczek. Kromě morčáků bílých se rozmnožili i morčáci šupinatí, kteří jsou v přírodě ohrožení. Podle chovatelů je letošní hnízdní sezona v zoo mimořádně úspěšná.