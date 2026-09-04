Ostravská zoo pomáhá zachovat 14 druhů vyhubených v přírodě

Ostravská zoologická zahrada pomáhá zachovat 14 druhů živočichů a rostlin, které se v přírodě již nevyskytují. V případě zvířat jde o šest druhů a jeden poddruh, zoo pěstuje také sedm druhů rostlin, které v přírodě nelze nalézt. Téměř třetina zvířat, která zahrada chová, pak patří mezi ohrožené či kriticky ohrožené. Novinářům to sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková.
"Počet ohrožených druhů živočichů i rostlin na Zemi neustále narůstá. V Červeném seznamu, který sestavuje Mezinárodní svaz ochrany přírody, je aktuálně uvedeno přes 49.500 organismů, které jsou ohroženy vyhubením. Narůstá bohužel i počet taxonů, tedy druhů a poddruhů, které již byly z volné přírody zcela vyhubeny. Aktuálně je jich na seznamu 83. Bez lidské péče by mohly z planety vymizet nadobro," řekla Nováková.
Dodala, že právě zoologické zahrady mají při jejich udržení na Zemi zásadní roli a k jejich hlavním posláním patří přispět k zachování biologické rozmanitosti. "Tyto významné ochranářské organizace pomáhají chránit ohrožené druhy jednak jejich chovem ve svých zařízeních - ex situ, a také podporou záchranných projektů v místech přirozeného výskytu daných druhů - in situ. Neméně důležitá je i osvěta veřejnosti právě v otázkách ochrany přírody, jelikož zoo po celém světě ročně navštíví přes 700 milionů lidí," doplnila mluvčí.
Ze zvířat vyhubených v přírodě lze v zoo vidět siku vietnamského, jelena milu, hrdličku sokorskou a pak čtyři druhy ryb – jelečka teuchitlánského, skifii žlutou, platu Couchovu a platu Meyerovu. Vedle chovu vzácných zvířat pěstuje zoo od roku 2024 také sedm druhů rostlin, které jsou v Červeném seznamu vedeny jako druhy vyhubené v přírodě. Je mezi nimi například franklinie americká. Tento až šestimetrový strom, jehož název odkazuje na amerického státníka a vědce Benjamina Franklina, se v přírodě nevyskytuje od roku 1803. Většinu rostlin, které už nelze nalézt v přírodě, mohou návštěvníci vidět při komentovaných prohlídkách botanického zázemí zoo, které se konají o sobotách a nedělích, vždy v 11:00 a ve 14:00.