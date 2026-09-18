Ostravská zoo poskytla do Polska deset poláků malých, jde o ohrožené kachny

Ostravská zoologická zahrada poskytla pro vypuštění v Polsku deset poláků malých, kteří jsou ohroženým druhem potápivé kachny. Zahrada se podílí na mezinárodním repatriačním projektu, jehož cílem je obnova divoké populace tohoto druhu v oblasti přírodní rezervace Miliczské rybníky. Novinářům to dnes sdělila mluvčí zoo Šárka Nováková.
"Polák malý patřil dříve k nejhojnějším kachnám nejen v rámci České republiky, ale rovněž ve velké části Evropy. Od poloviny minulého století se začala početnost populace drasticky snižovat v souvislosti se změnami v krajině, zejména to bylo vysušování mělkých, vegetací zarostlých mokřadů, které poskytují těmto potápivým kachnám vhodné prostředí pro hnízdění i dostatek potravy," řekla mluvčí.
V Polsku patří poláci malí k ohroženým druhům. V roce 2021 byl proto zahájen repatriační projekt, který zaštiťují univerzita ve Vratislavi a tamní zoo. Do projektu jsou zapojeny nejen polské zoologické zahrady, ale i zoo na Slovensku, v Maďarsku, Německu, ve Francii a v České republice.
"Ostravská zoo úspěšně chová poláky malé a mladé, přirozeně odchované jedince v minulých letech již poskytla pro vypuštění v naší přírodě. Nyní tedy putovalo deset mladých poláků z Ostravy do Polska," uvedla Nováková. Česká mláďata byla spolu s pěti kachnami z vratislavské zoo vypuštěna do přírody ve čtvrtek. Předtím byly všechny kachny kvůli identifikaci okroužkovány.
"Velmi nás potěšilo, že nám kolegové z Vratislavi hlásili pozorování jedince vypuštěného v minulých letech na jihu Čech. Dokládá to, že ptáci přirozeně odchovaní svými rodiči v zoologických zahradách mohou přežít ve volné přírodě, a tak pomoci s obnovou oslabené divoké populace," řekl vedoucí zoologického oddělení Petr Vrána.