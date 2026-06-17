Ostravská zoo přesunula vzácná prasata visajanská do nového výběhu

Ostravská zoologická zahrada přesunula do nového zázemí vzácná prasata visajanská pocházející z Filipín. Původně obývala výběh nedaleko expozice Na statku a voliér dravců, který však nebyl na vhodném místě a řada návštěvníků ho míjela. Nově je lidé mohou pozorovat v podstatně větším výběhu, který je u hlavní návštěvnické trasy a je součástí expozice Klenoty Filipín. Novinářům to sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková.
Expozice vznikla úpravou stávajících výběhů pod restaurací Saola. "Její obyvatelé jsou skutečnými klenoty, patří k ohroženým druhům vyskytujícím se pouze na velmi malém území. Jeden výběh obývá pětičlenné chovné stádo sambarů skvrnitých. Tvoří ho tři dospělé samice, mladý samec narozený v loňském roce a letošní mládě. Do druhého výběhu, vzdálenějšího od restaurace, se před pár dny přestěhovala skupina prasat visajanských. Skupinu tvoří chovný pár a dva mladí samci narození v roce 2024," řekla Nováková.
V přírodě oba druhy žijí pouze na dvou filipínských ostrovech Panay a Negros. Zatímco sambaři jsou v mezinárodním Červeném seznamu zařazeni v kategorii ohrožených zvířat, prasata patří kvůli ztrátě přirozeného prostředí, lovu a křížení se zdivočelými domácími prasaty ke kriticky ohroženým.
"Evropská populace sambarů v lidské péči momentálně čítá 116 jedinců chovaných v pouhých 31 zahradách. Počty prasat visajanských se v Evropě pohybují kolem 150 jedinců ve 41 institucích. O obou druzích máme velmi málo informací, co se jejich způsobu života v přírodě týká. Zoologické zahrady tak mají nezastupitelnou úlohu, neboť slouží k tomu, abychom se o těchto ohrožených zvířatech dozvěděli co nejvíce informací, které následně pomohu dané zástupce lépe chránit v místě jejich přirozeného výskytu," řekl inspektor chovu Matěj Vrúbel.
Sambaři jsou v přírodě aktivní především za soumraku a v noci. V zoo je tak nejvhodnější pro jejich pozorování ráno a podvečer. Prasata visajanská jsou naopak aktivní v průběhu dne a v podvečer už většinou odpočívají, doplnil Vrúbel.
Vedle těchto druhů chová zoo i další zástupce filipínské fauny. Návštěvníci je ale nemají možnost vidět, protože jsou v zázemí. Jde o velemyš obláčkovou a velemyš největší. Tyto dva druhy stromových hlodavců se v přírodě vyskytují jen na ostrově Luzon a chov v lidské péči je zásadní pro jejich zachování na Zemi.