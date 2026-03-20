Ostravská zoo spojuje manuly, doufá v posílení populace těchto vzácných koček

Samice malé kočkovité šelmy manul se v ostravské zoologické zahradě začala seznamovat s nově dovezeným samcem. Po několikadenním kontaktu přes bariéru byla zvířata spojena. Chovatelé doufají, že by se vzácné kočky mohly začít rozmnožovat, a posílit tak populaci manulů chovaných v lidské péči. Novinářům to dnes sdělila mluvčí zoo Šárka Nováková.
Chov tohoto otužilého druhu obývajícího vysokohorské oblasti centrální Asie obnovila zahrada loni po desetileté přestávce. Nejprve zoo získala samici ze Zooparku Chomutov, nyní byl dovezen pětiletý samec. Ten první dny po převozu pobýval v zázemí odděleně od samice. Ošetřovatelé chtěli, aby si nejprve zvykl na nové prostředí. Zvířata ale na sebe mohla vidět, cítit se a také se slyšet.
"Ke spojení jsme přistoupili až po aklimatizaci samce na nové prostředí. To proběhlo bez větších komplikací, v prvních okamžicích samice doslova bleskově vyrazila do boudičky k samci. Nyní tedy mohou trpěliví návštěvníci pozorovat pár manulů v nově upraveném výběhu nedaleko pavilonu Indických šelem," uvedl inspektor chovu Matěj Vrúbel.
V Evropě je v současnosti chováno 79 manulů. Úspěšný odchov se za poslední rok zdařil pouze v šesti zařízeních. "Cílem řízeného chovu je udržet populaci druhu v lidské péči co nejzdravější a životaschopnou. Populace manulů je však nevelká s relativně malými úspěchy při odchovech mláďat. Budeme proto doufat, že se nově sestavený pár začne rozmnožovat, a přispěje tak k posílení evropské populace těchto zajímavých malých koček," řekl Vrúbel.
Manulové dorůstají velikosti domácí kočky. Jejich jméno pochází z mongolského slova manuul, což v překladu znamená divoká kočka. Ostravská zoo tato zvířata chovala v letech 2006 až 2015. Během této doby se uskutečnil pouze jediný porod. Odchov ale nebyl úspěšný, všechna mláďata krátce po narození uhynula. Od té doby se tuto kočkovitou šelmu nepodařilo rozmnožit a s úhynem posledních chovaných manulů v roce 2015 se zoo rozhodla pro ukončení chovu.