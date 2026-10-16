Ostravská zoo začala chovat margaye, vzácnou kočkovitou šelmu

Ostravská zoologická zahrada začala s chovem nového druhu malé kočkovité šelmy - margaye. Zoo v minulosti postupně opravovala chovatelský komplex Jižní Amerika a nedávno dokončila poslední výběh, kam nyní umístila mladou samici tohoto vzácně chovaného zvířete. Novinářům to dnes sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková. V budoucnu by k samici měl přibýt i samec a zoo bude usilovat o odchov.
Margay, dříve nazývaný též ocelot dlouhoocasý, obývá tropické lesy od Argentiny po jih Mexika. "Většinu času se pohybuje v korunách stromů. Díky poměrně dlouhému ocasu a výborné flexibilitě končetin, které umožňují pevné přidržování, dokáže velmi dobře a rychle šplhat, a to i po svislých kmenech a houpajících se liánách. Na rozdíl od jiných koček umí slézat i hlavou dolů a dokáže seskočit z velké výšky," uvedla Nováková.
Margay je aktivní hlavně za soumraku a v noci, kdy také loví. Živí se drobnými savci, ptáky, plazy nebo bezobratlými živočichy. Žije samotářsky, samec se potkává se samicí pouze kvůli páření. Samice rodí po zhruba 80 dnech březosti jedno, výjimečně dvě mláďata. V přírodě je druh blízko ohrožení, a to kvůli kácení lesů a nelegálnímu lovu.
V současnosti je ve 24 zoo sdružených v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií chováno 57 jedinců. Samice byla do Ostravy převezena z Liberce. "Získat samce bude poněkud komplikovanější. V rámci evropské populace je kritický nedostatek samců, jelikož se ve většině případů rodí samičky," řekl inspektor chovu šelem Matěj Vrúbel. Zoo si proto samce vzájemně půjčují a po úspěšném páření se samec vrací zpět do domovské zahrady.
"Stejně tak i my máme dohodnutou zápůjčku samce z brněnské zoo a dovézt bychom jej měli v dohledné době. Doufáme, že se tak budeme moci připojit k úspěšným chovatelům tohoto druhu," doplnil Vrúbel.