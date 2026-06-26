Ostravská zoo začala chovat vzácného loriho šedého

Ostravská zoologická zahrada začala s chovem nového druhu, poloopicí lori šedý. Desetiletého samce, kterého zahrada získala z nizozemské Zoo Rotterdam, mohou návštěvníci pozorovat v pavilonu Wanderu. Novinářům to sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková.
"Lori šedý patří mezi poloopice, kam náleží například i lemuři. Nejvíce příbuzný je ale outloňům, se kterými se řadí do čeledi outloňovití," uvedla mluvčí. Zoologické zahrady sdružené v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA) aktuálně chovají pouhých 24 jedinců v deseti institucích, přičemž polovina je ve Velké Británii.
"Za posledních 12 měsíců se narodila dvě mláďata, a to v Berlíně a Frankfurtu, což je velmi pozitivní zpráva a dává naději na další rozvoj chovu těchto drobných primátů, kteří byli v minulosti v lidské péči běžnější. Pro naši zoo zatím není dostupná samice, věříme však, že se brzy podaří pro samce získat partnerku,“ řekla zooložka Pavla Slavíčková.
Připomněla, že zoo už několik let chová i outloně malého, kterého ale návštěvníci nemohou pozorovat. "Svým vzhledem jsou si oba druhy podobné, loriové mají na rozdíl od outloňů štíhlejší stavbu těla, dlouhé tenké končetiny a redukovaný nebo zcela chybějící ocas," řekla Slavíčková
V přírodě se lori šedý vyskytuje v Indii a na Srí Lance. Aktivní je především v noci. V Červeném seznamu je zařazen do kategorie blízko ohrožení. Ve volné přírodě jeho počty dlouhodobě klesají.
"Hlavními příčinami tohoto úbytku jsou ztráta a degradace přirozeného prostředí, ale také intenzivní odchyt pro obchod, zejména pro tradiční medicínu. Lidé věří v zázračné vyléčení řady nemocí a neduhů. Velmi závažné jsou také rituální praktiky, při kterých je se zvířaty nakládáno velmi krutě a mnohá umírají na následky závažných zranění i držení v naprosto nevhodných podmínkách,“ doplnila Slavíčková.