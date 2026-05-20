Ostravské Divadlo Petra Bezruče hledá nového uměleckého šéfa či šéfku

Ostravské Divadlo Petra Bezruče hledá nového uměleckého šéfa. Od sezony 2027/2028 nahradí Jana Holce, který je ve funkci od roku 2019. Pod jeho uměleckým vedením divadlo získalo čtyři nominace na titul Divadlo roku v Cenách divadelní kritiky, v roce 2025 toto ocenění získalo. ČTK to dnes řekla mluvčí divadla Marcela Bednaříková.
"Divadelní společnost Petra Bezruče jako provozovatel Divadla Petra Bezruče vypsala výběrové řízení na funkci uměleckého šéfa či umělecké šéfky. Vybranému uchazeči nabízíme možnost po domluvě doplnit stávající soubor o dramaturga a členy hereckého souboru," uvedla mluvčí. Zájemci podle ní musí mít odpovídající vzdělání a praxi v oblasti umění, především divadla. Šanci ucházet se o post uměleckého šéfa mají také mladí absolventi DAMU, JAMU a Vysoké školy múzických umění v Bratislavě.
Zájemci se mohou hlásit do 20. června. Součástí přihlášky musí být například i návrh uměleckého směřování divadla a nástin dramaturgického plánu na tři sezony včetně konkrétních titulů a tvůrčích týmů.
Jan Holec stojí v čele uměleckého souboru Divadla Petra Bezruče od sezony 2019/2020. Divadlo převzal v době celosvětové covidové pandemie, kterou se mu podařilo scému úspěšně provést a udržet kontakt s diváky i v době uzavřených hledišť. Pod jeho uměleckým vedením se "Bezruči" definitivně etablovali mezi respektovanými a oceňovanými scénami v České republice. O mimořádné formě souboru pod jeho vedením svědčí rekordní čtyři nominace na titul Divadlo roku v Cenách divadelní kritiky, které v roce 2025 vyvrcholily ziskem tohoto nejprestižnějšího ocenění.
Nadcházející 81. sezona navazuje na dramaturgické směřování posledních let a zároveň uzavře osmileté působení Jana Holce na postu uměleckého šéfa. "Nechtěl bych ji rámovat jako loučení. Je to především další sezona Bezručů s texty, tématy a hereckou energií, které přirozeně navazují na dosavadní práci souboru. Mám radost, že u ní můžu být až do konce a že ji společně připravujeme s důrazem na to, co je pro tohle divadlo podstatné," uvedl Holec, který se v nadcházejícím roce režijně podepíše pod tři ze čtyř plánovaných premiér.