Ostravské Divadlo Petra Bezruče uvedlo premiéru sci-fi inscenace Kryonauti

Ostravské Divadlo Petra Bezruče dnes uvedlo světovou premiéru inscenace Kryonauti, kterou pro ostravskou scénu napsala jedna z nejvýraznějších tváří současného slovenského divadla Alžbeta Vrzgula. Ta hru zároveň i režírovala. ČTK to řekla mluvčí divadla Marcela Bednaříková.
"Režisérka, která se svým týmem přináší do Ostravy vizuální a myšlenkový jazyk ovlivněný kyberpunkem a popkulturou, se v textu zamýšlí nad současností pohledem do budoucnosti. Inscenace propojuje žánr sci-fi s hlubokou existenciální úzkostí generace, která se v mrazicích boxech snaží uchovat zbytky naděje," uvedla.
Dodala, že hra čerpá z filozofického podhoubí sociologa Zygmunta Baumana a teoretika Marka Fishera. Reflektuje svět, ve kterém je snazší představit si konec světa než konec kapitalismu, a kde se z lidského života stal lov bez cíle. "Žijeme v době, ve které neexistuje prostor pro utopii. Do budoucnosti jsme dříve kladli naděje, dnes se jí bojíme a někdy ji ani nechceme. Kryonauti jsou pokusem o pohled na život jednotlivce žijícího uprostřed široké společenské beznaděje," uvedl dramaturg Peter Galdík.
Hlavní osou příběhu je žena v produktivním věku, která čelí tlaku technologií, mezinárodních konfliktů i biologických hodin. Vedle ní stojí postavy, které se v bizarní soutěži snaží získat možnost nechat se zamrazit a probudit se až v roce 2250. Inscenace se věnuje i fenoménu úzkosti z klimatického kolapsu, ovšem s typickým humorným nadhledem autorky.
"Hra se skládá z obrazů, které na sebe navazují nebo se prolínají a společně vytvářejí naše jevištní univerzum. Všechny tyto výjevy umožňují hlavní postavě i divákům nahlédnout na témata vizí, plánování a obav z mnoha různých stran," uvedla režisérka.
V hlavních rolích se představí Magdaléna Holcová, Vít Hofmann, Marián Chalány, Monika Tomková. Scénografii a kostýmy navrhla Alžbeta Kutliaková, hudbu složil Martin Iso Krajčír. Pohybové zpracování je dílem Barbory Janák.
Režisérka a autorka textů pravidelně píše a následně režíruje své texty pod hlavičkou divadla Uhol_92. Studovala na Divadelní fakultě Vysoké školy múzických umění v Bratislavě. V roce 2022 získala divadelní cenu DOSKY a prémii Literárního fondu za režii inscenace Ponížení a krvelační. V roce 2024 získala Cenu Nadace Tatra banky v kategorii Divadlo - Mladý tvůrce. Ve své vlastní divadelní tvorbě zkoumá slabé stránky člověka, chování pod tlakem totalitního myšlení. Analyzuje každodenní zvláštnosti a drobná zaváhání.