Ostravské divadlo uvede Felliniho Zkoušku orchestru, premiéra bude v sobotu

Činohra Národního divadla moravskoslezského v Ostravě uvede v sobotu 24. října premiéru inscenace Zkouška orchestru podle filmu italského režiséra Federica Felliniho. Hořká komedie v režii Vojtěcha Štěpánka se zaměřuje na lidské ego, nenaplněné ambice a rozpad společného řádu. Představení bude v Divadle Jiřího Myrona. Hudbu pro inscenaci složil a nahrál Ivan Acher. ČTK to řekla mluvčí divadla Šárka Swiderová.
Hra zachycuje zkoušku orchestru v historickém sále, během níž hudebníci zároveň poskytují rozhovory televiznímu štábu. Místo soustředění na hudbu každý prosazuje vlastní důležitost a řeší své problémy. Vzájemné pošťuchování a osobní spory postupně přerůstají v chaos. "Členové orchestru se proměňují v nekoordinované, pudem vlečené stádo primitivů, kteří vše dobré, co zdědili po své mateřské civilizaci, během okamžiku mění v prach," uvedl režisér Štěpánek.
Inscenace podle něj otevírá také otázky odpovědnosti jednotlivce za stav společnosti. "Že to s naší společností jde z kopce, je jedno z mála tvrzení, pod které se podepíše drtivá většina z nás. Tatáž většina lidí však zcela shodně vidí problém společnosti v těch druhých. Ale vina jde za každým z nás," řekl režisér.
Dramaturg Norbert Závodský v inscenaci vidí úvahu o svobodě, fungování institucí i krizi demokracie. Jednotlivé nástroje podle něj mohou znít sebehlasitěji, skutečná hudba ale vzniká teprve tehdy, když se muzikanti dokážou sladit s ostatními. Podobně podle něj funguje i společnost, v níž je nutné hledat rovnováhu mezi individualitou a odpovědností vůči celku.
Felliniho film z roku 1978 se zpočátku jeví jako lehká komedie o skupině svérázných hudebníků, postupně se však mění v existenciální drama. Divadelní adaptaci připravil Martin Stropnický, který se snažil zachovat humor úvodních scén a postupně odhalovat temnější stránku postav, jejich sebeklam a nenaplněné ambice.
V roli dirigentky se představí Kateřina Breiská. Dále hrají Jan Fišar, Tomáš Jirman, Kamila Janovičová, Petr Panzenberger, Sára Erlebachová či František Strnad. Scénu navrhl Petr Vítek, kostýmy Vladimíra Pachl Fomínová.
Zkouška orchestru je první podzimní činoherní premiérou ostravského divadla v jeho 108. sezoně. Činohra NDM v ní letos uvede také komedii Kdo je tady ředitel? podle filmu dánského režiséra Larse von Triera.