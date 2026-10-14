Ostravské divadlo uvede groteskní apokalypsu moci UBU: fatal king error 404

Divadlo Petra Bezruče v Ostravě uvede v pátek 16. října premiéru inscenace UBU: fatal king error 404. Autorské zpracování slavné hry Král Ubu francouzského dramatika Alfreda Jarryho připravili režisér Jan Holec a dramaturg Peter Galdík. Groteskní inscenace se prostřednictvím absurdního humoru zaměřuje na touhu po moci, infantilismus politiků a vliv médií a sociálních sítí na vnímání reality. ČTK to dnes řekla mluvčí divadla Marcela Bednaříková.
Otec Ubu patří k nejznámějším groteskním postavám světového dramatu. Jarry ho vytvořil na konci 19. století jako zbabělého, hloupého a bezohledného člověka, který touží po moci a bohatství. Tvůrci nové inscenace vycházejí z původního příběhu, jeho strukturu však výrazně upravili. "Svět, v němž se k moci dostává primitivní, bezohledný a směšný člověk, který se řídí výhradně vlastními pudy, nám dnes bohužel nepřipadá nijak absurdní," uvedl režisér Holec.
Jedním z témat inscenace je podle tvůrců infantilismus současné společnosti. Otec Ubu se chová jako dítě, které chce všechno okamžitě a bez ohledu na ostatní. Pokud se takové jednání spojí s absolutní mocí, stává se nebezpečným. Inscenace se proto nezaměřuje pouze na samotného diktátora, ale také na společnost, která mu umožňuje získat moc a baví se jeho výstřelky.
Název UBU: fatal king error 404 odkazuje k digitálnímu světu a chybovým hlášením. Tvůrci se zabývají tím, jak média a sociální sítě ovlivňují politickou komunikaci a vytvářejí obraz skutečnosti. Politici podle Holce musí kromě vládnutí také nepřetržitě budovat vlastní mediální obraz, produkovat obsah a udržovat pozornost publika. Galdík upozorňuje na proměnu politické komunikace v zábavní show a na rostoucí vliv obsahu vytvářeného pomocí umělé inteligence. Podle něj se zkreslená realita může stávat novou normou.
V titulní roli Otce Ubu se představí Hynek Tajovský, Matku Ubu ztvární Alexandra Palatínusová. Dále hrají Vít Hofmann, Jáchym Kučera, Marián Chalány, Kateřina Krejčí a Lukáš Melník. Režisérem a autorem videí je Jan Holec, dramaturgii připravil Peter Galdík, výpravu Pavla Kamanová a hudbu složil Ivan Acher. Light design má na starosti Tomáš Lohin.