Ostravské divadlo uvede Verdiho Requiem a premiéru dětské opery Bajky

Operní soubor Národního divadla moravskoslezského (NDM) v Ostravě uvede v příští sezoně operu Giuseppe Verdiho Requiem nebo světovou premiéru dětské opery Bajky, kterou zkomponoval a zároveň zrežíruje herec a režisér Juraj Čiernik. ČTK to řekla mluvčí divadla Šárka Swiderová. Celkem pro novou sezonu divadlo připravuje pět operních premiér.
"Opera NDM vstupuje do 108. sezony s originální dramaturgií, která propojuje staletí, hudební jazyky i divácká očekávání. Od monumentálních partitur přes klasicistní kouzlo až po současnou operu," řekla mluvčí.
Od 15. října se diváci budou potkávat s Verdiho opusem Requiem. Scénické zpracování režijně připraví duo SKUTR. "Bez nadsázky považuji toto Requiem za Verdiho nejlepší operu, i když o žádnou operu nejde. Liturgický latinský text se zde totiž stává silným dramatem. V hudebním nastudování ředitele opery Marka Šedivého čeká velká výzva sólisty, orchestr i sbor naší opery,"uvedl ředitel NDM Jiří Nekvasil.
První premiérou roku 2027 bude podle Swiderové inscenace moravského rodáka a Mozartova současníka Pavla Vranického Oberon, král elfů. Poprvé ji diváci uslyší 11. února v českém přebásnění Jaromíra Fialy. "Titulní role je napsána pro koloraturní soprán, ujme se jí naše sólistka Veronika Rovná," dodal ředitel opery NDM Marek Šedivý. Pohádku pro malé i velké nazkouší režisérka Magdalena Švecová a dirigent Jakub Kydlíček.
Ve druhé části sezony soubor sáhne k dílům 20. a 21. století. V dubnu zazní současná opera Job Bernharda Langa, která měla premiéru před osmi lety v rakouském Klagenfurtu. Uvedena bude v češtině. České přebásnění je dílem Pavla Drábka. Poslední premiérou opery NDM, jejíž domovskou scénou je Divadlo Antonína Dvořáka, bude symbolistická scénická báseň od Eugena d’Alberta Mrtvé oči z roku 1913. Jde o příběh situovaný do prostředí biblického Jeruzaléma s pozdně romantickou hudbou.
V komorním Divadle 12 čeká rodinné publikum v březnu světová premiéra dětské opery Bajky, kterou zkomponoval a zároveň zrežíruje Juraj Čiernik. Je napsaná přímo pro dětské interprety z Operního a muzikálového studia NDM a určena bude hlavně pro malé diváky.