Ostravské Dny Fajne rodiny nabídnou dosud nejrozsáhlejší program

Sedmý ročník akce Dny Fajne rodiny v Ostravě nabídne dosud nejrozsáhlejší program. Zapojí do něj více než 60 organizací. Pro rodiny napříč městem připravily 116 různorodých akcí, které se budou konat od 15. května až do 21. června. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
"Dny Fajne rodiny jsou dlouhodobým projektem města Ostravy v oblasti rodinné politiky, jehož cílem je nabídnout rodinám prostor, kde mohou být spolu – bez spěchu, obrazovek a každodenních povinností. Na programu se tradičně podílejí neziskové organizace, rodinná a komunitní centra, volnočasové a sportovní spolky, knihovny, školy, kulturní instituce, seniorské spolky i vybrané městské obvody," uvedla Pokorná.
Součástí letošního ročníku budou venkovní a komunitní akce, které mají rodiny propojit nejen mezi sebou, ale i s místem, kde žijí. Návštěvníci se mohou těšit na Pohádkový les, komunitní pikniky a sousedská setkání nebo hravou rodinnou trasu Spolu na palubě v Komenského sadech.
V programu jsou zahrnuty i velké akce vybraných obvodů a festivaly. Jde například o Maker Faire Ostrava s interaktivními workshopy nebo festival "RODINA!!! na Trojhalí", který na jednom místě představí zhruba 20 prorodinných organizací, a nabídne i inspiraci a tipy na dostupné služby v Ostravě. Chybět nebudou akce zaměřené na společné sportování ani besedy, workshopy a tematická setkání na téma vztahů, komunikace či zdravého životního stylu.
"Velký prostor letos opět dostává tvořivost. Rodiny si mohou vyzkoušet malování keramiky, mozaiku i netradiční výtvarné techniky. Oblibě se těší i atraktivní akce v knihovnách, které připravují hravé programy pro děti i rodiče, stejně jako aktivity seniorských spolků, jež přirozeně podporují mezigenerační setkávání. Speciální programy či zvýhodněné vstupné nabídnou také Planetárium Ostrava, Ostravské muzeum, Vila Grossmann nebo ostravská zoo," uvedl náměstek primátora Zbyněk Pražák (Spolu).
Podrobnější informace včetně přehledu akcí jsou na webových stránkách projektu. Většina aktivit je zdarma nebo za symbolické vstupné.