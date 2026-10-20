Ostravské informační centrum ve věži Nové radnice čeká oprava za osm milionů

V pondělí 2. listopadu začne oprava turistického informačního centra ve věži Nové radnice na Prokešově náměstí v Ostravě. Kvůli modernizaci za osm milionů korun bude do jara zavřené nejen informační centrum, ale i vyhlídková věž, která patří k nejnavštěvovanějším turistickým místům v krajském městě. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
Informační centrum bude mít po renovaci větší návštěvnické prostory, komfortnější zázemí a bude vybaveno moderními technologiemi. "Turistické informační centrum v šestém nadzemním podlaží zároveň slouží jako vstupní místo na věž. Jeho současné prostory však již neodpovídají nárokům na moderní turistické služby, zejména z hlediska kapacity, uspořádání a provozního zázemí," řekla Pokorná.
Plocha pro návštěvníky se zvětší ze současných 54 na 91 metrů čtverečních. "Nové uspořádání nabídne přehlednější a komfortnější prostředí, odpočinkovou zónu, interaktivní prvky i modernizovanou prodejní část. Součástí rekonstrukce bude vybavení novým mobiliářem, audiovizuální a výpočetní technikou i zatraktivnění formy prezentace turistických cílů, regionálních produktů a suvenýrů," řekl Jiří Šimon, jednatel společnosti Černá louka, která má turistická centra ve své správě.
Architektonické řešení centra počítá se světlými plochami, které budou doplněny tmavým vybavením a výraznými zelenomodrými stěnami, které odkazují na vnější podobu radniční věže. "Úpravy přinesou také kvalitnější zázemí pro zaměstnance a zvýšení požární bezpečnosti. Informační centra už dávno nejsou jen místy, kde si lidé vyzvednou mapu nebo koupí vstupenku. Chceme, aby byla přirozenou součástí turistického zážitku, místem, kde návštěvníci získají inspiraci k objevování Ostravy i celého regionu. Rekonstrukcí věže navíc završujeme další důležitou etapu modernizace celé sítě městských infocenter," doplnil Šimon.
V polovině září se po přestavbě otevřelo turistické informační centrum na nádraží v Ostravě-Svinově, které před dvěma lety výrazně poškodily povodně. Modernizují se ale i centra v dalších městech, například Frýdku-Místku a Opavě. Nové řešení ostravského informačního centra vychází z jednotného manuálu interiérů turistických informačních center v Moravskoslezském kraji. Ten klade důraz na moderní architekturu, nové technologie i zachování identity jednotlivých míst.