Ostravské Radvanice mají nový park inspirovaný Ladovými obrázky

Obyvatelé ostravských Radvanic mohou nově využívat park, který vznikl revitalizací dosud obtížně přístupného a místy podmáčeného území u frekventované křižovatky ulic Těšínská a Trnkovecká. Projekt využil původní terén i vodní prvky a inspiroval se idylickými obrazy Josefa Lady. Součástí parku jsou nové cesty a schodiště, herní prvky, zeleň, dřevěný mobiliář a vodní tůň. Náklady na vybudování parku dosáhly 3,5 milionu korun. ČTK to řekla mluví Ostravy Gabriela Pokorná.
"Architektonické řešení pracovalo s historií území a důsledně dbalo na zachování jeho přírodního charakteru. Existující terénní převýšení zároveň pomáhá tlumit hluk z nedaleké křižovatky," uvedl starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice a náměstek ostravského primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).
Park je rozdělen do dvou částí. Stávajícího porostu dřevin a otevřené plochy s trávníkem. Území zpřístupnila dřevěná schodiště od autobusové zastávky i od ulice Trnkovecké. Návštěvníci mohou využít přírodní herní prvky, lavičky a další mobiliář. Pro děti vznikl například tunel a kopule z propletených vrb nebo dřevěné sochy zvířat. Terénní modelace mohou v zimě sloužit také k sáňkování.
Významnou součástí projektu jsou opatření pro zadržování vody a podporu biodiverzity. Koryto stávajícího toku bylo rozšířeno do menší periodické tůně obklopené vlhkomilnou vegetací. V parku přibylo devět ovocných stromů, sedm vrb a další čtyři stromy, dále keře a luční a parkové trávníky. Vlhčí části území zpřístupnily povalové chodníky, které mají umožnit pohyb návštěvníků bez narušení bylinného patra.