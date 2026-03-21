Ostravské stopy: Máme být na co hrdí, chraňme to, říká architekta Zemánková

Petra Sasínová
  16:22aktualizováno  16:22
Architektka Helena Zemánková je mezinárodně uznávaná odbornice na konverze neboli nové využití industriálních staveb. Hlubokou stopu zanechala i v Ostravě. Vytvořila mimo jiné první konkrétní koncepci nového využití opuštěných provozů v Dolní oblasti Vítkovice, která byla důležitou inspirací pro nynější podobu areálu zařazeného na seznam Evropského kulturního dědictví.
Architektka Helena Zemánková je autorkou první koncepce proměny Dolní oblasti Vítkovice. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Na ostravskou stezku se vydala v polovině osmdesátých let. Ve spolupráci s útvarem hlavního architekta vytipovala cenné důlní areály a spolu se studenty architektury hledala možnosti jejich využití po ukončení těžby.

Nejprve zkoumali komplex dolu Petr Cingr, dnes národní kulturní památku Důl Michal. „Po dohodě s památkářem a neúnavným ochráncem ostravského průmyslového dědictví Milošem Matějem jsme doplnili dokumentaci dolu, pak jsme se zabývali tím, co by se dalo dělat s areálem do budoucna,“ vzpomínala dlouholetá pedagožka a profesorka Fakulty architektury VUT v Brně.

Tehdejší vedení města ještě plánovalo, že v blízkosti jámy Michal vybuduje rozsáhlou zónu pro bydlení, a tak studenti vymýšleli proměnu zázemí dolu na centrum pro tamní obyvatele, včetně mateřské školy, divadla, sportoviště či rekvalifikačního centra pro propuštěné horníky.

Pak se studenty řešila novou náplň bývalého Dolu Anselm pod Landekem v Ostravě-Petřkovicích.

Na konverze hlavně industriálních památek se architektka zaměřila po stáži se studenty ve Francii na začátku osmdesátých let. „Do té doby jsem na fakultě učila jen stavět nové budovy nebo areály. Tehdy ve Francii jsem se seznámila s tím, jak se dá průmyslovému dědictví vdechnout nový život. Nadchlo mě to. U nás to ještě vůbec nebylo zvykem,“ líčila Zemánková.

O unikátní vítkovický areál tvořený dolem Hlubina, koksovnou a vysokými pecemi se začala zajímat někdy ve druhé polovině devadesátých let, kdy ji o to požádal tehdejší ředitel společnosti Vítkovice.

Část areálu Dolní Vítkovice. V popředí hala Gong, kdysi plynojem, v pozadí vysoká pec s věží Bolt Tower. (17. listopadu 2023)
Až do devadesátých let se tu těžilo uhlí a vyrábělo železo, poslední odpich byl proveden roku 1998. Dnes je areál Dolní Vítkovice v centru Ostravy dokonalou ukázkou, jak přiblížit industriální dědictví návštěvníkům největšího města Moravskoslezského kraje.
Studentský workshop pod vysokými pecemi

V roce 2000 tam pak poprvé vedla mezinárodní workshop pro studenty architektury, který byl zakončený prezentací jejích nápadů na zachování jednoho ze symbolů ostravské průmyslové historie.

„Francouzští studenti tenkrát sesbírali v energetické ústředně různé trubky a všelijaký kovový materiál a udělali z toho maketu celého areálu, kterou jsme pak také vystavili,“ líčila Zemánková. Součástí veřejné prezentace byl i koncert studentů hudební školy. „Bylo to úžasné. A díky této akci jsem se poprvé dostala do areálu, který mě velice zajímal,“ vzpomínala například výtvarnice a dlouholetá kronikářka vítkovické radnice Lenka Kocierzová.

Helena Zemánková

Absolventka Fakulty architektury a pozemního stavitelství VUT Brno. V letech 1973 až 2024 tam působila jako pedagožka. Roku 1997 získala titul profesorky. Ve vlastní tvorbě i pedagogické práci se specializovala na záchranu a nové funkční využití průmyslového dědictví a industriální archeologii. Vedla řadu mezinárodních studentských projektů, jako profesorka hostovala například ve Francii.

Koncepci zpřístupnění a nového využití částí Dolní oblasti Vítkovice vytvořila Helena Zemánková ve spolupráci s manželem, architektem Václavem Zemánkem, v roce 2005. Tentokrát ji oslovil iniciátor proměny areálu Jan Světlík, který pak začal spolupracovat s Josefem Pleskotem.

„Většina funkcí, které jsme navrhli pro jednotlivé objekty, ale zůstala zachována, včetně využití plynojemu nebo volné zóny pro pořádání kulturních akcí, kde teď bývají hlavní scény hudebního festivalu Colours of Ostrava,“ doplnila architektka. O pár let později navrhla konverzi vítkovické energetické ústředny U6 na dětský svět techniky.

Architekti chtěli koksovnu zachovat

Ještě za komunistického režimu, v roce 1988, se zúčastnila soutěže na využití areálu bývalé koksovny Karolina v centru města. „Asi všichni účastníci jsme chtěli, aby něco z koksovny zůstalo zachováno, aspoň jako symbol, ale pár dnů před odevzdáním soutěžních návrhů nechal tehdejší hlavní architekt Miloš Bartoň některé důležité objekty zbourat,“ vzpomínala.

Demolice koksovny, včetně historicky i architektonicky cenného provozu uhelného prádla, byla dokončena v roce 1989. Jediné, co zůstalo, byla elektrocentrála a budova dvojhalí.

Architekt Bartoň se nechvalně zapsal do historie Ostravy i dalším necitlivým bouráním hodnotných technických památek, například v areálu dolu Šalamoun. Avšak ještě na přelomu 20. a 21. století byly i cenné industriální areály a objekty vnímány hlavně jako zátěž. V souvislosti s ukončením výroby železa hrozilo masivní bourání i v Dolních Vítkovicích. „Jsem opravdu ráda, že nastala doba, kdy společnost vnímá průmyslové dědictví jako důležité a hodné ochrany, protože máme být na co hrdí,“ zdůraznila Zemánková.

Její studie, návrhy a studentské projekty týkající se Ostravy jsou jen malou částí jejího více než padesátiletého působení jako architektky a pedagožky, které zahrnuje také mezinárodní projekty.

Národní památkový ústav v Ostravě část její práce nedávno přiblížil výstavou s názvem Tvořit ve vytvořeném. Autorka Michaela Ryšková na ní představila také významné práce Heleny Zemánkové v zahraničí. Patří k nim návrh konverze uhelného prádla ve francouzském Montceau-les-Mines nebo projekt proměny japonské továrny na hedvábí v Tomioce v kulturní centrum.

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku"

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Poplach v Žižkovské věži. Kvůli požáru ve výtahu se evakuovalo sto lidí

Ve výtahové šachtě Žižkovské věže byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu....

V pražské Žižkovské věži zasahovali hasiči. Ve výtahové šachtě začal jiskřit motor, před příjezdem hasičských jednotek se z objektu evakuovalo 100 lidí. Na místě byl vyhlášen II. stupeň požárního...

21. března 2026  18:02,  aktualizováno  18:48

U Štvanické lávky v Praze našli mrtvého muže, nedaleko chce žena skočit z mostu

U Štvanické lávky našli v řece mrtvého muže. (21. března 2026)

U lávky HolKa, který spojuje pražské čtvrti Holešovice a Karlín, vytáhli policisté z Vltavy tělo muže. Podle mluvčího policie Jana Daňka zatím žádné okolnosti nenasvědčují tomu, že by se mělo jednat...

21. března 2026  17:02,  aktualizováno  18:42

KDU-ČSL v Libereckém kraji podpoří na předsedu strany Jana Grolicha

ilustrační snímek

KDU-ČSL v Libereckém kraji podpoří na předsedu strany jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Jednomyslnou podporu mu dnes vyjádřili účastníci krajské...

21. března 2026  16:41,  aktualizováno  16:41

Národní mistrovství CzechSkills 2026 v Brně ukáže řemesla i kyberbezpečnost

CzechSkills

Bez kvalifikovaných lidí se český průmysl neobejde. Národní mistrovství odborných dovedností CzechSkills 2026 ukáže to nejlepší z technických, řemeslných oborů a služeb a představí mladé profesionály...

21. března 2026  18:14

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lidé kvůli demonstraci zahltili metro, soupravy ve stanici nezastavovaly

Stanice metra Vltavská je v důsledku demonstrace na Letné přehlcená lidmi (21....

Protivládní demonstrace zahltila veřejnou dopravu v okolí Letné. Dopravní podnik na krátkou dobu omezil přístup do stanice metra Hradčanská.

21. března 2026  18:02

Na velikonočně vyzdobený interiér a speciální prohlídky láká zámek Kačina na Kutnohorsku, který dnes vstoupil do nové návštěvnické sezony. Zájemci si mohli...

21. března 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

Světový pohár v biatlonu 2025/26 v norském Oslu: Ve stíhacím závodu si vedl nejlépe Krčmář

Michal Krčmář dojíždí do cíle sprintu v norském Oslu.

Michal Krčmář ve stíhacím závodu v Oslu nezopakoval umístění v TOP 10. Mikuláš Karlík si dojel pro premiérový start v hromadném startu. Hornig se oproti sprintu posunul od více než deset míst.

21. března 2026  17:35

Světový pohár v biatlonu 2025/26 v norském Oslu: Charvátová zazářila ve stíhačce žen

Tereza Voborníková běží sprint v Oslu.

Tereza Voborníková vstoupila do stíhacího závodu v Oslu z první desítky a může zaútočit na své kariérní maximum v celkovém hodnocení. Do stíhačky nastoupily ještě další dvě Češky.

21. března 2026  14:33,  aktualizováno  17:09

Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo: Program, výsledky, nominace a kdy jedou Češi

Tereza Voborníká při střelecké položce během sprintu.

České biatlonisty čeká poslední zastávka Světového poháru v biatlonu. Tou je již tradičně norské Oslo. Reprezentace nastoupí v podobné sestavě jako v předchozích dvou zastávkách seriálu. Podívejte se...

21. března 2026  17:08

Ochutnat speciality z mandlí nebo se projít mezi rozkvetlými mandloněmi vyrazily v sobotu do Hustopečí na Břeclavsku tisíce lidí. Neodradilo je ani chladnější...

21. března 2026  15:14,  aktualizováno  15:14

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Zámek Dobrohoř letos nabídne výstavy, koncerty i gastronomické víkendy

ilustrační snímek

Zámek Dobrohoř ve Starém Městě pod Landštejnem na Jindřichohradecku dnes zahájil turistickou sezonu. Návštěvníci si mohli užít jarmark, dílny pro děti i...

21. března 2026  14:50,  aktualizováno  14:50

Společnost Fractal EMS získala certifikáty ISO/IEC 9001 a 27001

21. března 2026  16:25

