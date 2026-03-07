Ostravské stopy: Vzpomínám na nonstop u Duhy a Minikino, říká spisovatel Müller

Martin Jiroušek
  17:02aktualizováno  17:02
Vymahačka, drsný thriller z ostravských devadesátek, ale také neobvyklý Maly prync, tedy ostravský překlad slavného Malého prince. Obojí spojuje osoba spisovatele Martina Müllera. Původně filmový scenárista se do své rodné Ostravy rád vrací a třeba Minikino se pro něj stalo ikonickým místem, kde potkal své první vzory.
Fotogalerie4

Spisovatel a scenárista Martin Müller prožil své dětství v ostravském obvodu Poruba, ale blízko má i k centru města. (6. března 2026) | foto: Archiv MF DNES

Se svým neobvyklým překladem Malého prince loni exceloval i na Knižním festivalu na Černé louce, nedaleko míst, kde vyrůstal.

„K překladu Malého prince Antoine de Saint Exupéryho jsem se dostal tím způsobem, že zhruba pět let píšu v ostravštině reklamní texty na billboardy. Překladatel, který Exupéryho přeložil do hanáčtiny, psal pro stejnou agenturu taky, takže mě pak propojil s nakladateli a už to bylo,“ vzpomíná spisovatel a reklamní textař Martin Müller na propojení legendární knihy s osobitým ostravským nářečím, kterou v rámci knižního festivalu četl ostravský herec Vladimír Polák.

I jeho výkon se stal magnetem pro místní publikum, ostravština nečekaně přitáhla pozornost stovky návštěvníků.

Martin Müller

Narodil se 12. února 1988 v Ostravě. Vystudovaný scenárista, původní profesí novinář, reklamní textař a kreativec.

Dlouholetý člen ostravského uměleckého uskupení Bezejmenná skupina. Publikoval v časopisech Host, Psí víno nebo Texty.

V roce 2022 debutoval v nakladatelství Paseka historickým thrillerem Černá rusalka. Loni vydal retro thriller Vymahačka a do ostravštiny přeložil pod názvem Maly Prync slavného Exupéryho Malého prince.

„Přijde mi to jako super nápad, třeba se tak podaří dostat Malého prince do povědomí více lidí. Ostravština může přispět obecně k oživení povědomí o povinné četbě, přece jen se jedná už o klasiku, která se vyučuje na školách, a třeba už mezi mladými nevzbuzuje takový zájem,“ hodnotí svůj překlad autor.

Hlubiny ostravštiny

„Takže ostravština knize podle mě může dodat další rozměr, třeba i vzbudit diskusi. Například pro studenty gymnázií a středních škol by mohlo jít o skvělý způsob, jak jim klasiku znovu přiblížit,“ zůstává přesvědčený.

Celkově byl zatím podle něj Malý princ přeložen asi do sedmi set jazyků a nářečí.

„V případě ostravštiny jde o mix toho, co zná starší generace, obsahuje výrazy jako „kvitpumpa“, což je alkoholik, ale slovy jako „chvalidupa“ je srozumitelná i těm mladším. Jsou tam i slovíčka, která znám už jen od své babičky, jako třeba „jaščet“ nebo „varčet“, třeba pes jaščí na dvoře. Některá z ostravských slov jsou opravdu kouzelná, i když jsou převzatá z polštiny, z němčiny, z Prajzské, kde mám také kořeny,“ pokračuje Martin Müller s tím, že Malého prince překládal půl roku.

„Vycházel jsem ze tří překladů, českého, anglického a slovenského. Z nich jsem si vzal jistý základ, a ten převedl do ostravštiny, ovšem je to taková ta knižní verze, kterou dnes už na ulici neuslyšíte.“

Martin Müller vyrůstal v Porubě, kousek od Hlavní třídy, dříve Leninovy.

„Až do osmnácti let. Mám tady za sebou základní i střední školu, pak jsem šel studovat do Olomouce, do Brna a do Anglie, ale vždycky jsem se do Ostravy vracel. Na víkendy, někdy i na déle. Až ve svých pětadvaceti jsem se natrvalo odstěhoval do Prahy,“ přibližuje svůj životopis.

Spisovatel a scenárista Martin Müller prožil své dětství v ostravském obvodu Poruba, ale blízko má i k centru města. (6. března 2026)
Spisovatel a scenárista Martin Müller se svou prvotinou, historickým thrillerem Černá rusalka. (6. března 2026)
Prvotina spisovatele a scenáristy Martina Müllera, historický thriller Černá rusalka (6. března 2026)
Kniha Vymahačka spisovatele a scenáristy Martina Müllera čtenáře ponoří do Ostravy 90. let. (6. března 2026)
4 fotografie

Jeho nejoblíbenějším místem v Porubě se stal nonstop u zastávky Duha. „Dalo se do něj jít, i když všude v okolí zavřeli, mohli jste tam trávit čas až do pozdních ranních hodin. Pak rád vzpomínám na Gymnázium Olgy Havlové, na kamarády a učitele, naši uměleckou Bezejmennou skupinu, kolem ní se váží nezapomenutelné vzpomínky. Fungovalo nám to skvěle, dokud nás nezaříznul covid,“ dodává s jistou dávkou nostalgie.

Jako každý začínající umělec měl i Martin Müller někdy prázdno v žaludku. Naštěstí i pozdě v noci bylo kam v Porubě zajít. „Na Duze bylo také ve své době snad jediné hladové okno v celé Porubě, ještě do čtyř do rána vydávali podivné polosyrové hamburgery,“ dodává.

Prvotina spisovatele a scenáristy Martina Müllera, historický thriller Černá rusalka

Román Vymahačka spisovatele Martina Müllera čtenáře ponoří do Ostravy 90. let.

K těmto zážitkům se vrací i ve svém díle, třeba v románu Vymahačka. Jedna z klíčových scén se odehrává právě v onom nonstopu u Duhy.

„Velmi snadno se mi to píše. Vedle pak byla i známá videopůjčovna, kam jsem si jako dítě chodil pro filmy. Jednu videokazetu jsem pak vrátil pozdě a byla z toho strašná pokuta, asi pět set korun, což bylo tehdy hodně peněz,“ usmívá se spisovatel.

Vášeň pro napínavé filmy jej pak posunula i blíže k centru města. Dodnes nadšeně vzpomíná na návštěvy nejmenšího ostravského kinosálu, oblíbeného Minikina v Kostelní ulici.

„Měl jsem vždy rád horory, thrillery, akční filmy. Jakýkoliv žánr, který je možno spojit s napětím, což mě vždycky bavilo. Miluju Quentina Tarantina, Pulp Fiction, styl jeho vyprávění mě tehdy hodně inspiroval. Stejně tak mě ovlivnil David Lynch. Mnohdy si musím připomínat, že píšu knihu, a ne filmový scénář,“ vzpomíná Martin Müller na svou další ostravskou lásku.

„Dokonce jsem v Minikině a jeho okolí natočil svůj absolventský film, takže mezi ostravskými místy má pro mě Minikinokavárna výsadní postavení. Stejně tak jsou mi blízcí klasici, co psali temné a drsné věci jako Bulgakov, Poe nebo Kafka. Z ostravských autorů mám rád básníka Lukáše Bártu, Petra Hrušku nebo Jana Balabána,“ dokončil.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Biatlon v Kontiolahti 2026: Dobré umístění české štafety mužů zachránil až Krčmář

Mikuláš Karlík na trati mužské štafety v Östersundu.

Biatlonisté dnes po vytrvalostním závodě jeli štafetu. Na trati nechybělo ani české kvarteto - ovšem bez opory Vítězslava Horniga. Češi obhajovali nedávné 6. místo z olympijských her v Itálii. To se...

7. března 2026  17:07

Ostravské stopy: Vzpomínám na nonstop u Duhy a Minikino, říká spisovatel Müller

Spisovatel a scenárista Martin Müller prožil své dětství v ostravském obvodu...

Vymahačka, drsný thriller z ostravských devadesátek, ale také neobvyklý Maly prync, tedy ostravský překlad slavného Malého prince. Obojí spojuje osoba spisovatele Martina Müllera. Původně filmový...

7. března 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Hydry ve městě dojezdí. Jejich posledním útočištěm v pravidelném provozu zůstává Rakovník

Hydra na pražském Semmeringu

Ti, kteří zaslzí při každém průjezdu staršího typu vlaku, vagónu či lokomotivy, budou zřejmě ronit slzy i nyní. Další technika zmizí z českých kolejí. V pravidelném provozu končí další staré...

7. března 2026

SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. V sobotu zářila Voborníková i Krčmář

Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Čeští biatlonisté se vrací do kolotoče Světového poháru. Do finského Kontiolahti zamířila osmičlenná výprava, kterou po nemoci doplnil ještě Vítězslav Hornig. Ve výběru nechybí bronzová medailistka z...

7. března 2026  16:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon v Kontiolahti 2026: Voborníková dojela v masáku opět mezi nejlepšími

Zleva Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová...

Tereza Voborníková rozjela další velký závod. Po čtvrtém místě ve vytrvalostním závodě dnes ve finském Kontiolahti vybojovala v závodě s hromadným startem opět krásné umístění.

7. března 2026  14:45

OBRAZEM: Adrenalinová show, nablýskané stroje. Motosalon má i zónu pro ženy

Na brněnském výstavišti se koná do neděle veletrh motocyklistů a čtyřkolek...

Až 70 tisíc návštěvníků očekávají pořadatelé letošního Motosalonu. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se koná na brněnském výstavišti do neděle. Velkou novinkou je zóna pro motorkářky a ženy, které chtějí...

7. března 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Festival kostek v U. Hradišti nabídl čtyřmetrové ruské kolo či pětimetrový jeřáb

Festival kostek v U. HradiĹˇti nabĂ­dl ÄŤtyĹ™metrovĂ© ruskĂ© kolo ÄŤi pÄ›timetrovĂ˝ jeĹ™Ăˇb

Čtyřmetrové ruské kolo, horská dráha, téměř pětimetrový jeřáb, sochy v životní velikosti či model Jurského parku, to vše složené z kostek stavebnice Lego, je...

7. března 2026  12:04,  aktualizováno  12:04

Kam vyrazit na Mezinárodní den žen? Deník Metro nabízí zajímavé tipy. Od výstavy po wellness

Charitativní módní přehlídka Každá jsme krásná je silná.

Rok se s rokem sešel a opět je tu Mezinárodní den žen (MDŽ), který připadá každoročně na 8. března. Už dávno nemusíte shánět karafiáty a zdobit nástěnky. Svátek si našel novou podobu a ti, kdo ho...

7. března 2026  12:51

Že jaro je tady, o tom svědčí nejen letňanské zahrádky.

vydáno 7. března 2026  12:51

Praha 9 Vysočanská

Praha 9 Vysočanská

Odtah nákladního vozu - havárie - Praha 9 Vysočanská

vydáno 7. března 2026  12:50

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Minitrh v Petrovicích před místní poliklinikou.

vydáno 7. března 2026  12:49

Nevýhodné. Omezování. I pražské střední školy odmítají zavedení spádovosti

Před základní školou a gymnáziem v Radotíně v době, kdy do nich přicházejí...

Šestnáctiletá Sofie M. z Nehvizd, která letos ukončí základní školu v sousedních Čelákovicích, si v únoru podala tři přihlášky, z toho dvě na pražské střední školy. Pohodlně by se mohla svézt s otcem...

7. března 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.