Ostravské stopy: Gestapáci tátu tloukli celé hodiny holemi, vzpomíná Opěla

Martin Jiroušek
  17:02aktualizováno  17:02
Emeritní ředitel Národního filmového archivu v Praze Vladimír Opěla patří k žijícím legendám archivnictví. Jeho zásluhou se uchovaly tisíce kilometrů filmového pásu. Uznání si získal nejen na domácí půdě, ale i v celosvětovém kontextu. Jeho životní dráha přitom začala v malé vesnici u Ostravy.

Vladimír Opěla je významnou postavou filmového archivnictví. (9. března 2026) | foto: Národní filmový archiv

„Jsem rodák z Hrabové. Poprvé si na vesnici pamatuju v roce 1939, za druhé republiky. Otec nás přivedl na břeh Ostravice a ukazoval nám polské hulány, kteří tam jezdili na koních a řvali Ostravica granica! To byl začátek,“ vyprávěl Opěla.

Situace se vztahuje k bouřlivým dobám, kdy si polská vláda nárokovala dnešní české území. Brzy začala také 2. světová válka, která poznamenala dětství malého Vladimíra.

„Pamatuju si na protektorát, rodina dostala výzvu, že se máme dostavit k budově Františka Svobody, tam už stálo gestapo a strýc František kopal. Někdo jej udal, že něco zakopával, zabýval se totiž černým obchodem. Viděl jej druhý strýc, a tak to vykopal a zakopal jinde. Strýc furt kopal od jedné do čtyř a stále nic, naštěstí pak přišel ten druhý strýc, a tak se to našlo. Strýce sebrali a už jsme ho neviděli. Silný moment, který mi zůstal v paměti,“ vzpomínal legendární archivář.

Vladimír Opěla

Narodil se 16. března 1938 v Hrabové u Ostravy. Český chemik a filmový archivář, bývalý ředitel Národního filmového archivu.

Světově uznávaná kapacita v oboru archivnictví. Absolvent Přírodovědecké fakulty University Jana Evangelisty Purkyně v Brně.

Od září 1965 začal pracovat ve filmovém archivu Československého filmového ústavu. V roce 1992 byl ministrem kultury jmenován jeho ředitelem, ve funkci byl téměř dvacet let.

Je nositelem medaile Za zásluhy o české archivnictví a Ceny Jeana Mitryho.

Ještě dramatičtější situace nastaly za války, nebylo nouze o okamžiky, kdy místním visel život na vlásku.

Sestřel letadla

„V Hrabůvce bylo vojenské letiště. Už v roce 1943 nad Ostravou přelétávaly americké bombardéry, Němci se bránili a stavěli si palebná postavení, my jsme jim říkali flaky. Jedny z nich stály asi sto metrů od silnice, která spojovala Ostravu s Frýdkem. Jednou jsme viděli, jak zasáhli letadlo a vyskočili dva parašutisté. Utíkali jsme až do brány v Jubilejní kolonii, tam už stáli v kruhu gestapáci a čekali, až letci přistanou. Dnes tam mají pamětní desku,“ vypráví Vladimír Opěla.

Jeho otec tehdy pracoval v Přívoze. „Vozil jsem mu občas obědy. Na cestování do města bylo zajímavé, jak se v něm křižovaly dva místní dopravní systémy, dvě tramvajové soustavy. Jedna byla Komárek, červená, kterou obhospodařovaly Vítkovické železárny, a od kostela ve Vítkovicích pak jezdila dál městská doprava.“

Tatínek pana Opěly patřil k sociálním demokratům, a ti to měli hodně těžké. Rodina se mačkala v družstevním bytě 1+1. Tři kluci a maminka s tatínkem.

„Když začala válka, tak se všichni sociální demokraté ve vesnici sešli a gestapo je zatklo. Někdo je udal, jako ostatně vždycky. Po měsíci se vrátili domů, i otec. Seděli v Ostravě na ‚Krajzáku‘, otec o tom nikdy nemluvil. Až někdy v šedesátých letech mi vykládal, jak je tam tloukli osm až deset hodin dubovými klacky, aby se přiznali,“ popsal.

Na konci války šlo o život

Nejdramatičtější situace však nastaly na samotném konci války. „Když začala ostravsko-opavská operace, každý den byla slyšet od devíti ráno bubnová palba. Věděli jsme, že se konec války blíží. Když jsme šli v dubnu 1945 k babičce, to byla poslední dubnová neděle, měli jsme ohromné štěstí. Asi dvě stě metrů od nás šla také rodina s dětmi, kolem přejelo auto plné gestapáků a asi dvě vteřiny nato kotlář. Kotláři byli letci, kteří ničili německé spoje, zejména lokomotivy. Kotlář shodil dvě bomby, ne na esesáky, ale na tu rodinu,“ uvedl Opěla.

Vedle nebezpečného bombardování se také objevovali neméně zákeřní ostřelovači. „Dne 30. dubna se mělo zalézt do krytu a nevylézat ven. Blíží se útok na Hrabovou. Otec jako pedant vždycky zjišťoval, jestli jsou okna správně zavřena. Když pohnul oknem, tak to blýsklo a ostřelovač střelil kulku, naštěstí byl otec menší postavy, takže deset centimetrů nad ním prostřelila sklo, narodil se podruhé. Druhý den už bylo po válce, kolem šly dvě vlny Rudé armády. Ještě předtím Němci popravili tři kluky, se kterými jsme hráli fotbal. Byli starší asi o deset let, než jsme byli my. Chtěli zachránit most, co vedl přes řeku Ostravici do Vratimova. Chytli je na místě a bez jakéhokoliv soudu je popravili, druhý den ráno už tudy šly proudy německých zajatců do Komenského sadů. Tak skončila válka u nás,“ vyprávěl.

Vladimír Opěla je významnou postavou filmového archivnictví. (9. března 2026)

Vladimír Opěla už za války navštěvoval školu v Hrabové. „Zdejší ředitel Hilšer strašně miloval sadaření a měl u školy výběrovou zahradu. S Únorem 1948 se začala věc měnit. Ještě předtím do školy přišel pan Kulínský a zjišťoval, kdo umí zpívat, vybral tři lidi, mě, mého bratra a sestřenici, a začali jsme navštěvovat Hrabůvské zpěváčky. V roce 1947 jsme měli první vystoupení v rozhlase, dostali jsme každý pětikorunu, to byly peníze, znamenaly pět kopečků zmrzliny. Chodili jsme i na brigádu do Zábřehu škrabat cihly, které přiváželi vlakem. To bylo důležité, když jsme tam v neděli chodili pracovat, dostávali jsme poukázku na máslo, 50 gramů, potravinový lístek,“ připomněl Opěla tehdejší dění.

Po krátkém nadechnutí po válce přišla další změna režimu, nechvalně známý únor roku 1948. Opěla i jeho bratři se potýkali i s povinným členstvím v komunistické organizaci pro mládež Pionýr.

„Změny nastaly i ve škole, kam přišel nový ředitel Cikánek, který všechny nutil, ať vstoupí do Pionýru. My jsme nevstoupili a automaticky jsme dostali dvojku z chování. Pak nám vyhrožoval, že když nevstoupíme, nebudeme moci smět jít na gymnázium nebo na průmyslovku,“ líčil Opěla.

Asi po půl roce nátlaku bratři do Pionýra nakonec vstoupili, ale stejně jim uliční výbor gymnázium zakázal. „Já chtěl na Matiční, ale otec mě chtěl poslat na zemědělskou školu, bratr už na gymnáziu byl a otci se nelíbilo mít dva takové. Nakonec jsem se dostal na jedenáctiletou školu ve Vítkovicích, která doposud stojí na náměstí. Načež jsem se přihlásil na vysokou školu do Brna, kam jsem kupodivu přijímačky udělal, nastalo velmi krásné období v Brně, i když ani to nebylo bez komplikací s politickým režimem,“ dodává emeritní ředitel Národního filmového archivu.

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně

Práce ve stanici metra Flora jsou zhruba měsíc po jejím uzavření v plném proudu.

Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské eskalátory už dělníci odstranili a nyní pokračují bourací práce v eskalátorovém tunelu. Současně se...

Podpojištění je v Česku masové. Až 70 procent rodin by po katastrofě nedostalo dost peněz

ilustrační snímek

Podpojištění – termín, který se pravidelně skloňuje ve všech pádech v okamžiku, kdy přijdou nějaké živelní události, jako jsou povodně a záplavy, nebo jako bylo před pár lety tornádo na jižní Moravě....

14. března 2026  18:01

Na Vyškovsku hořel rodinný dům. Požár zhoršil vítr, škoda jde do milionů

Požár garáže rodinného domu ve Zbýšově na Vyškovsku (14. března 2026)

Škodu několik milionů korun způsobil podle prvních odhadů vyšetřovatele sobotní požár garáže rodinného domu ve Zbýšově na Vyškovsku. Zřejmě kvůli silnému větru se oheň rozšířil i na střechu domu,...

14. března 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

VIDEO: Muž ukradl vůz u benzinky, při úprku z něj chtěl za jízdy vystoupit

Řidič chtěl při úprku vystoupit z jedoucího auta

Příležitosti využil čtyřicetiletý cizinec, který ujel cizí nastartovanou škodovkou od benzinky v ulici Evropská v Praze 6. Když jej na Jižní spojce dostihli policisté, začal zběsile ujíždět a po...

14. března 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Ostravské stopy: Gestapáci tátu tloukli celé hodiny holemi, vzpomíná Opěla

Vladimír Opěla je významnou postavou filmového archivnictví. (9. března 2026)

Emeritní ředitel Národního filmového archivu v Praze Vladimír Opěla patří k žijícím legendám archivnictví. Jeho zásluhou se uchovaly tisíce kilometrů filmového pásu. Uznání si získal nejen na domácí...

14. března 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Silný vítr v Olomouckém kraji zaměstnal hasiče desítkami výjezdů

ilustrační snímek

Hasiči dnes v souvislosti se silným větrem evidují v Olomouckém kraji pět desítek výjezdů například ke stromům spadlým na silnice či elektrické vedení....

14. března 2026  14:55,  aktualizováno  14:55

OBRAZEM: Krakonoš dorazil do Harrachova a přivezl jaro

Krakonoš dorazil do Harrachova a přivezl jaro. (14. března 2026)

Nápadité kostýmy a stovky lidí. Harrachov ožil tradiční slavností spojenou s postavou Krakonoše, který zavítal do horského města a přivezl jaro. Do průvodu masek se poprvé zapojil také starosta.

14. března 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Na festivalu NODO v Ostravě zazní nové opery na louce i v bývalém hotelu

ilustrační snímek

Osmé bienále mezinárodního festivalu New Opera Days Ostrava (NODO) nabídne během posledního červnového týdne celkem sedm inscenací. Šesti z nich posluchači...

14. března 2026  14:17,  aktualizováno  14:17

Pardubické Východočeské muzeum mimořádně otevřelo depozitář textilu

Ukázky oděvů z materiálů, které se už příliš nepoužívají, si dnes mohli při mimořádném zpřístupnění nového depozitáře textilu Východočeského muzea v...

14. března 2026  13:58,  aktualizováno  13:58

Dálnice D5 byla za Prahou čtyři hodiny uzavřená kvůli vyproštění kamionu

Vyproštění havarovaného kamionu na D5 za Prahou (14. března 2026)

Dálnice D5 byla v sobotu na třetím kilometru za Prahou ve směru na Plzeň kvůli vyproštění a odtahu havarovaného kamionu zhruba čtyři hodiny uzavřena. Kamion se převrátil na bok v pátek odpoledne...

13. března 2026  17:22,  aktualizováno  14. 3. 15:10

Zneužitá psychiatrie v Československu. Kniha se s ikonami, které udávaly kolegy i pacienty, nemazlí

Psychiatr a mediální hvězda Miroslav Plzák

V Sovětském svazu končili kritici režimu před popravčí četou, v gulagu, anebo, v lepším případě, na psychiatrii. Československo nebylo výjimkou. Nová studie Miroslava Vodrážky na základě archivních...

14. března 2026  14:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Špatný čas a místo. Jak to bylo s lupičem, co se pokálel ze zásahovky

Plně ozbrojená jednotka městské policie v Kladně překvapila zloděje.

Špatné místo a čas si pro třídění svého lupu vybral třiačtyřicetiletý muž v Kladně. V areálu Poldi totiž zrovna cvičila po zuby ozbrojená specializovaná jednotka městské policie. Muž se tak vyděsil,...

14. března 2026  14:12

Koniklece na Kamenném vrchu jsou v plném květu, ochránci rezervaci obnovují

Přírodní rezervace Kamenný vrch v Brně v těchto dnech láká na louku plnou rozkvetlých konikleců velkokvětých. Spolek Rezekvítek, který o rezervaci pečuje,...

14. března 2026  12:19,  aktualizováno  12:19

