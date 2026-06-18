Ostravské univerzity získají miliony na zahraniční vědce

Na univerzity v Ostravě přijdou pracovat další zahraniční vědci. Ostravská univerzita i VŠB - Technická univerzita Ostrava získají na jejich podporu téměř 21 milionů korun z Operačního programu Spravedlivá transformace. Novinářům to dnes sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová. Jde už o čtvrtou podporu projektů, díky nimž do regionu míří experti ze zahraničí nebo čeští vědci, kteří nasbírali zkušenosti na dlouhodobých doktorských studiích v zahraničí
"Zájem univerzit o tento typ podpory potvrzuje, že se Moravskoslezský kraj stává atraktivním místem pro kvalitní výzkum i pro špičkové odborníky ze zahraničí. Vznik špičkových výzkumných týmů při univerzitách navíc zvyšuje prestiž jednotlivých vysokých škol,“ uvedl hejtman Josef Bělica (ANO).
Mezi nově podpořenými projekty jsou například výzkumy v oblasti informačních technologií, medicíny nebo pokročilé statistiky. Na univerzity zamíří experti z Indie, Maďarska, USA či Alžíru. "Každý nově příchozí vědec přináší do našeho kraje nejen vlastní expertizu, ale i mezinárodní kontakty a nové přístupy. To má zásadní dopad na rozvoj výzkumných týmů i kvalitu vzdělávání na našich univerzitách," doplnil hejtman.
Kraj na tento typ dotací získal z Operačního programu Spravedlivá transformace přes 93 milionů korun. Dosud podpořil 22 projektů za více než 87,5 milionu korun. Může tak podpořit ještě dalšího výzkumníka. Univerzity mohou o dotaci žádat do 1. listopadu.