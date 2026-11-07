Ostravské Vánoce nabídnou známé interprety i regionální hudebníky

Hudební program Ostravských Vánoc letos na hlavní scéně na centrálním Masarykově náměstí nabídne známé interprety české a slovenské hudební scény, představí ale i umělce z regionu. Hlavní koncerty se tradičně budou konat o adventních nedělích. Koncerty ale budou s výjimkou pondělků připravené po celý týden. ČTK to sdělila mluvčí projektu Pavlína Merendová.
Během nedělních vystoupení se představí Sebastian, Vesna, Monika Absolonová nebo kapela Mňága a Žďorp. Sobotní slavnostní rozsvěcení vánočního stromu 28. listopadu hudebně doplní písničkář Michal Horák a uskupení Bombarďák. Součástí programu budou kromě koncertů i divadelní představení, tvůrčí dílny nebo animační program.
"Ostrava je městem s bohatým kulturním životem, ať už jde o divadla, filharmonii, hudební festivaly či další kulturní projekty. Ani tak významná akce, jakou jsou Ostravské Vánoce, která oslovuje širokou veřejnost napříč generacemi, proto nemůže ve své dramaturgii zaostávat. Chceme nabídnout pestrý hudební program, který přirozeně doplní atmosféru adventních trhů a osloví návštěvníky s různými hudebními preferencemi," řekla náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová (ANO).
Součástí rozsvěcení stromu, které patří k nejvyhledávanějším bodům programu, bude kromě koncertů také hudebně světelná show. Závěr kulturního programu bude 23. prosince patřit ostravské zpěvačce Haně Fialové s Bandem Jakuba Žídka. "Ostravské Vánoce se odehrávají v srdci našeho města, a proto považujeme za důležité, aby v programu dostávali prostor také umělci, kteří jsou s Ostravou spjatí. Letos jsme se rozhodli svěřit závěr programu Haně Fialové a Bandu Jakuba Žídka. Jejich vystoupení bude důstojnou hudební tečkou za letošním adventním děním,“ řekl Jiří Šimon z městské společnosti Černá louka, která má organizaci Ostravských Vánoc na starosti.
Akce představí i regionální a méně známé interprety, kteří se mohou do programu zapojit prostřednictvím Open Call výzvy. V letošním roce to bylo zhruba 20 zájemců. Vybraní interpreti dostanou prostor na hlavní scéně. "Open Call už považujeme za tradiční součást Ostravských Vánoc a jsme moc rádi, že zájem hudebníků trvá. Je to příležitost představit publiku nové tváře a zároveň dát prostor také místní hudební scéně, která má v Ostravě své pevné místo,“ uvedl dramaturg akce Filip Košťálek.
Součástí Ostravských Vánoc jsou také adventní trhy, které začnou už 21. listopadu, chybět nebudou ani další atrakce jako vyhlídkové kolo nebo venkovní kluziště.