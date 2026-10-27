Ostravské vodárny a kanalizace a.s. posilují péči o duševní zdraví zaměstnanců

Základem podpory se stal e-learningový program dostupný prostřednictvím interního vzdělávacího portálu. Zaměstnanci v něm najdou praktické rady a informace, jak pečovat o své duševní zdraví, lépe zvládat stresové situace a posilovat psychickou odolnost. Obsah programu mohou využívat podle svých potřeb a časových možností.
Na tuto iniciativu nyní navazuje externí psychologická poradna. Ta nabízí odbornou pomoc při řešení pracovních i osobních problémů, dlouhodobého stresu, vyčerpání nebo složitých životních situací. Důležitou součástí služby je zachování anonymity a přísné důvěrnosti, aby zaměstnanci mohli podporu využít bez obav.
„Duševní zdraví zaměstnanců vnímáme jako nedílnou součást jejich celkové spokojenosti a pracovního výkonu. Chceme, aby naši zaměstnanci věděli, že se mohou v případě potřeby obrátit na odborníky a získat podporu včas,“ říká Julie Chytřinská, personálně-právní ředitelka OVAK.
Zpřístupnění psychologické pomoci je zároveň významným zaměstnaneckým benefitem, který zatím není u firem samozřejmostí. Jeho přínos roste také v době, kdy bývají psychologové a terapeuti často plně vytíženi a na volný termín se čeká i delší dobu. Zaměstnanci OVAK tak získávají dostupnější cestu k odborné pomoci v okamžiku, kdy ji potřebují.
Rozšířením nabídky o vzdělávání v oblasti psychohygieny a externí psychologickou poradnu společnost potvrzuje, že jí záleží na kvalitním pracovním prostředí i na lidech, kteří za jejím fungováním stojí. Systematická péče o duševní zdraví je pro OVAK součástí odpovědného přístupu k zaměstnancům a jedním z důležitých předpokladů dlouhodobé stability a úspěšného rozvoje firmy.