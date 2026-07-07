Ostravskému Domovu Mikasa pečujícímu o autisty hrozí uzavření, chybí mu peníze

Provoz ostravského Domova Mikasa, který pečuje o klienty s poruchou autistického spektra, je v ohrožení. Peníze na fungování má jen do poloviny září a pokud nezíská další, službu zřejmě bude muset uzavřít. Lidé, o které v domově pečují, by tak skončili v psychiatrických nemocnicích. Na dofinancování provozu v současnosti chybí zhruba 3,5 milionu korun, řekla ČTK mluvčí organizace Kateřina Drábová.
Domov je jediným zařízením v Moravskoslezském kraji, které poskytuje pobytovou službu lidem s poruchou autistického spektra, mentálním postižením a náročným chováním. "Deset let budujeme bezpečné a stabilní místo pro lidi s autismem a náročným chováním. Máme odbornost, kvalitní zázemí i know?how, ale bez dostatečného počtu pracovníků a adekvátních finančních prostředků na provoz není možné zajistit bezpečnou péči o jedny z nejnáročnějších, ale také nejzranitelnějších klientů," uvedl ředitel Michal Panáček.
Dodal, že nejisté financování vede ke snižování počtu pracovníků i provozních nákladů. "To se odráží na schopnosti adekvátně reagovat na potřeby klientů, kdy pak extrémně roste jejich náročné chování," vysvětlil Panáček.
Domov by podle Drábové potřeboval letos na provoz minimálně přes 18 milionů korun. Peníze získává od města Ostravy a Moravskoslezského kraje, který přerozděluje finance z ministerstva práce a sociálních věcí. Drábová uvedla, že po městě organizace požadovala 4,2 milionu korun a získala 3,8 milionu korun. Od kraje potřebovala 10,6 milionu korun, ale získala jen zhruba 7,4 milionu korun. Vyjádření kraje ČTK zjišťuje. Dalších přibližně 3,3 milionu korun přispívají na fungování domova klienti.
Domov začal fungovat před necelými třemi lety. Zařízení má kapacitu osm míst, která je zcela naplněna. Lidé žijící v zařízení potřebují nepřetržitou asistenci. Podle Drábové by za ideálních podmínek měl přes den připadat jeden pracovník na jednoho klienta. Obvykle se ale o klienty přes den stará pět pracovníků a v noci tři, někdy je to i méně.
"Zařízení vzniklo jako reakce na dlouhodobé umisťování těchto osob do psychiatrických nemocnic, kde docházelo k ohrožení jejich práv a absenci důstojného života. V Moravskoslezském kraji neexistují kapacity, které by tyto osoby mohly převzít, a pečující ani opatrovníci nejsou schopni zajistit péči v domácím prostředí," uvedla Drábová. Pokud by zařízení ukončilo provoz, jeho klienti by skončili v psychiatrických nemocnicích.
"Ukončení poskytování služby pro tyto klienty by znamenalo ztrátu jejich bezpečí, vztahů a jistoty, což může mít dlouhodobé a závažné následky. Není reálný ani návrat do domácího prostředí k extrémně vyčerpaným a unaveným pečujícím," doplnila Drábová. Organizace proto vyzvala kraj i ministerstvo, aby se situací zabývali.