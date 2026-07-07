Ostravskému Domovu Mikasa pečujícímu o autisty hrozí uzavření, chybí mu peníze

Provoz ostravského Domova Mikasa, který pečuje o klienty s poruchou autistického spektra, je v ohrožení. Peníze na fungování má jen do poloviny září, a pokud nezíská další, službu zřejmě bude muset uzavřít. Lidé, o které v domově pečují, by tak skončili v psychiatrických nemocnicích. Na dofinancování provozu chybí zhruba 3,5 milionu korun, řekla ČTK mluvčí organizace Kateřina Drábová. Podle kraje je ale šance, že by služba mohla získat další finance.
Domov je jediným zařízením v Moravskoslezském kraji, které poskytuje pobytovou službu lidem s poruchou autistického spektra, mentálním postižením a náročným chováním. "Deset let budujeme bezpečné a stabilní místo pro lidi s autismem a náročným chováním. Máme odbornost, kvalitní zázemí i know?how, ale bez dostatečného počtu pracovníků a adekvátních finančních prostředků na provoz není možné zajistit bezpečnou péči o jedny z nejnáročnějších, ale také nejzranitelnějších klientů," uvedl ředitel Michal Panáček.
Nejisté financování podle něj vede ke snižování počtu pracovníků i provozních nákladů. "To se odráží na schopnosti adekvátně reagovat na potřeby klientů, kdy pak extrémně roste jejich náročné chování," vysvětlil Panáček.
Domov by podle Drábové potřeboval letos na provoz minimálně přes 18 milionů korun. Peníze získává od města Ostravy a Moravskoslezského kraje, který přerozděluje finance z ministerstva práce a sociálních věcí. Drábová uvedla, že po městě organizace požadovala 4,2 milionu korun a získala 3,8 milionu. Od kraje potřebovala 10,6 milionu korun, ale získala necelých 7,5 milionu korun.
Náměstek hejtmana pro sociální oblast Stanislav Kopecký (ANO) ČTK řekl, že kraj letos obdržel od státu méně financí na provoz sociálních služeb, ale Domovu Mikasa dotaci nesnížil. Organizace má podle něj šanci získat ještě další peníze. "V roce 2025 získala služba v řádném dotačním řízení 7,2 milionu korun a následně byla v rámci dofinancování podpořena další částkou přibližně 1,3 milionu korun. Letos obdržela v řádném dotačním řízení zhruba 7,5 milionu korun, tedy více než v předchozím roce. Navíc bude stejně jako vloni následovat dočerpávání financí od státu, další prostředky bude rozdělovat kraj ze svého vlastního rozpočtu. Aktuálně tedy probíhá vyhodnocení dvou dotačních programů, ve kterých má služba o dotaci zažádáno, a dá se předpokládat, že tak jako v předchozích letech finance obdrží," uvedl Kopecký. Dalších přibližně 3,3 milionu korun přispívají na fungování domova klienti.
Domov začal fungovat před necelými třemi lety. Zařízení má kapacitu osm míst, která je zcela naplněna. Lidé žijící v zařízení potřebují nepřetržitou asistenci. Podle Drábové by za ideálních podmínek měl přes den připadat jeden pracovník na jednoho klienta. Obvykle se ale o klienty přes den stará pět pracovníků a v noci tři, někdy je to i méně.
"Zařízení vzniklo jako reakce na dlouhodobé umisťování těchto osob do psychiatrických nemocnic, kde docházelo k ohrožení jejich práv a absenci důstojného života. V Moravskoslezském kraji neexistují kapacity, které by tyto osoby mohly převzít, a pečující ani opatrovníci nejsou schopni zajistit péči v domácím prostředí," uvedla Drábová. Pokud by zařízení ukončilo provoz, jeho klienti by skončili v psychiatrických nemocnicích.
"Ukončení poskytování služby pro tyto klienty by znamenalo ztrátu jejich bezpečí, vztahů a jistoty, což může mít dlouhodobé a závažné následky. Není reálný ani návrat do domácího prostředí k extrémně vyčerpaným a unaveným pečujícím," doplnila Drábová. Organizace proto vyzvala kraj i ministerstvo, aby se situací zabývaly.
Náměstek Kopecký připomněl, že sociální služby jsou financovány ze státního rozpočtu. Kraje mezi jejich poskytovatele pouze rozdělují prostředky, které od státu obdrží. Pro letošek kraj získal na financování sociálních služeb o 171 milionů korun méně než vloni. Kraj nyní jedná s ministerstvem o navýšení financí na provoz sociálních služeb. Mikasa podle Kopeckého není jedinou službou, která aktuálně financování svých provozních nákladů řeší.