Ostravsko-opavská diecéze je nejmladší církevní provincií v ČR

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Nejmladší z osmi římskokatolických správních jednotek v Česku zřídil papež Jan Pavel II. v květnu 1996. Nová Ostravsko-opavská diecéze pak začala působit 31. srpna 1996. Vznikla vydělením z dosavadního olomouckého arcibiskupství a zahrnuje oblast, která svými hranicemi zhruba odpovídá Moravskoslezskému kraji rozšířenému o okres Jeseník.

Za sídlo biskupa byla zvolena přes protesty Opavy, která své nároky dokládala historickými argumenty, mnohem větší Ostrava. V souvislosti se vznikem biskupství byl chrám Božského spasitele v Ostravě, postavený v klasicistním stylu a vysvěcený v roce 1897, povýšen na katedrálu. Hlavním patronem nové územněsprávní jednotky římskokatolické církve, která se člení na 11 děkanátů a 276 farností, je svatá Hedvika Slezská.

Biskupem diecéze byl od vzniku až do svému úmrtí v únoru 2022 František Václav Lobkowicz. V červenci 2023 se novým sídelním biskupem ostravsko-opavské diecéze stal dosavadní apoštolský administrátor Martin David.

Ostravsko-opavské biskupství, ve kterém existuje celá řada poutních míst, především mariánských, je zřizovatelem několika škol včetně například Biskupského gymnázia v Ostravě.

Katolická církev v Česku se nyní dělí na dvě provincie - českou a moravskou. Českou tvoří arcidiecéze pražská, diecéze českobudějovická, královéhradecká, litoměřická a plzeňská. Moravská provincie pak zahrnuje arcidiecézi olomouckou a diecézi brněnskou a ostravsko-opavskou.

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