Ostravsko-opavská diecéze slaví 30 let, hlavní akcí bude Den vděčnosti

Autor: ČTK
  14:21aktualizováno  14:21
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Vzpomínkovou publikací, výstavou v centru Ostravy i dalšími akcemi si ostravsko-opavská diecéze připomíná 30 let od svého vzniku. Hlavní akcí oslav bude v sobotu Den vděčnosti v ostravské katedrále Božského Spasitele. ČTK to řekl mluvčí biskupství Ondřej Elbel.

Nejmladší a nejmenší diecéze v zemi byla zřízena 30. května 1996 z rozhodnutí papeže Jana Pavla II. Papežskou bulou byla pro novou diecézi vyčleněna část Arcidiecéze olomoucké zahrnující Moravskoslezský kraj a okres Jeseník. Prvním diecézním biskupem se stal František Václav Lobkowicz, který v době založení diecéze působil jako pomocný biskup Pražské arcidiecéze.

Podle biskupského vikáře pro pastoraci Daniela Víchy je ústředním tématem letošního výročí snaha zaměřit se na malá společenství. Diecéze je chce ještě více podporovat, například prostřednictvím supervize pro vedoucí malých skupin věřících nebo kurzy pro lidi, kteří chtějí rozvíjet a obohacovat život jednotlivých farností.

Součástí diecéze je 276 farností, v nichž působí 227 kněží. "Je zřejmé, že význam spolupráce mezi kněžími a místními farníky roste. Do budoucna se neobejdeme bez užší spolupráce mezi jednotlivými farnostmi," uvedl generální vikář diecéze Jan Czudek.

Vývoj diecéze mapuje chystaná publikace Třicet let na cestě, kterou v těchto dnech vydává Biskupství ostravsko-opavské. "Kniha přináší vzpomínky na zakladatelskou éru naší diecéze a propojuje je se staršími vrstvami našich dějin a také aktuálními událostmi ze života diecéze,“ řekl biskup Martin David.

K výročí diecéze vznikla také výstava Můj život v církvi, kterou biskupství připravilo ve spolupráci s Ostravským muzeem a Galerií Venku. Jedenáct příběhů křesťanů z různých míst diecéze si mohou lidé do 29. května přečíst u obchodního centra Nová Karolina v Ostravě, následně do poloviny června u katedrály Božského Spasitele, kde se v pátek u příležitosti Noci kostelů chystá i vernisáž.

V sobotu se uskuteční Den vděčnosti. Věřící se od 14:30 sejdou v katedrále při slavnostní mši, kterou bude sloužit biskup David. Kázat bude i olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Účast přislíbili další biskupové z Čech, Moravy, Slovenska i Polska. Hudebně mši doprovodí Diecézní chrámový sbor, který vznikl v minulém roce. Další chystanou událostí bude Den modlitby za kraj, který se uskuteční 31. srpna, tedy přesně 30 let od uvedení prvního biskupa diecéze do úřadu. "V poslední den prázdnin chceme zároveň vystoupat na Lysou horu a Praděd jako dva výrazné vrcholy spojující naší diecézi. Budeme se tam modlit za kraj, ve kterém žijeme,“ doplnil David. Na podzim se připravuje požehnání nových varhan v katedrále Božského Spasitele.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Hořela fasáda OC Perla v brněnských Žabovřeskách, evakuovalo se 50 lidí

ilustrační snímek

Hlídka brněnských strážníků si dnes okolo 16:00 všimla požáru dřevěných palet, od nichž začala hořet fasáda Obchodního centra Perla v brněnských Žabovřeskách....

29. května 2026  19:50,  aktualizováno  19:50

Snídaně pohotové paní kavky v Místecké ulici.

vydáno 29. května 2026  20:19

I o vinohrad v pátém patře ve Fryčovické ulici je nutné pečovat.

vydáno 29. května 2026  20:16

Městská policie v Jablonci nad Nisou rozšíří od června službu do osmého okrsku

ilustrační snímek

Městská policie v Jablonci nad Nisou rozšíří od června službu do osmého okrsku - Vrkoslavice. Vznikl rozdělením dosavadního okrsku Kokonín, který dlouhodobě...

29. května 2026  18:42,  aktualizováno  18:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Soud zamítl návrhy na neplatnost hlasování v referendu o bazénu v Prostějově

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně zamítl dva návrhy na vyslovení neplatnosti dubnového hlasování v místním referendu v Prostějově o délce plánovaného bazénu. Jejich autoři...

29. května 2026  18:30,  aktualizováno  18:30

Historický moment na MČR v bowlingu: Lukáš Jelínek hodil ve finále perfektní třístovku

Perfect game ve finále mistrovství ČR! Jelínek přepsal historii českého...

V olomouckém centru Bowland Bowling Center se odehrálo Mistrovství České republiky jednotlivců ve sportovním bowlingu a fanoušci byli svědky historického okamžiku.

29. května 2026  19:19

Festival Křehký Mikulov má podobu procházky zahradou českého skla a porcelánu

Festival KĹ™ehkĂ˝ Mikulov mĂˇ podobu prochĂˇzky zahradou ÄŤeskĂ©ho skla a porcelĂˇnu

Letošní ročník festivalu sběratelského designu Křehký Mikulov má podobu procházky zahradou s důrazem na sklo a porcelán. Centrem festivalu je hlavní instalace...

29. května 2026  17:11,  aktualizováno  17:11

Na přepadení pumpy přijel autostopem, po akci počkal venku na policii

Ilustrační snímek

Kuriózní loupežné přepadení se minulou středu událo ze Žďáru nad Sázavou. Padesátiletý muž tam přijel na benzinovou stanici stopem, se zbraní se domáhal peněz od obsluhy a po vydání několika tisíc...

29. května 2026  18:42,  aktualizováno  18:42

Nehoda u pomníku motorkářů. Trabant se střetl s předjíždějícím motocyklem

Trabant a motorkář se střetli v křižovatce kousek za Neznašovem. Motorka...

Vážná nehoda se stala v pátek před polednem u Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Motorkář tam chtěl předjet osobní vůz značky Trabant. Jeho řidič ale začal náhle odbočovat a došlo ke střetu. Řidič...

29. května 2026  18:32

Hořela fasáda brněnského obchodního centra, vzplála od palet

Požár fasády OC Perla v brněnských Žabovřeskách (29. května 2026)

Hlídka brněnských strážníků si v pátek okolo čtvrté hodiny odpolední všimla požáru dřevěných palet, od nichž začala hořet fasáda Obchodního centra Perla v brněnských Žabovřeskách. Přivolali...

29. května 2026  18:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V ostravské zoo se podařilo rozmnožit vzácného kočkodana Hamlynová

ilustrační snímek

Ostravská zoo poprvé odchovala vzácného kočkodana Hamlynova. Zahrada má tyto africké opice necelé tři roky, žijí v zázemí mimo návštěvnické expozice. Novinářům...

29. května 2026  16:18,  aktualizováno  16:18

Vesnicí Plzeňského kraje jsou Všeruby, zaujaly rozvojem i péčí o krajinu

ilustrační snímek

Vesnicí roku 2026 v Plzeňském kraji je městečko Všeruby na severním Plzeňsku. Hodnotitelskou komisi přesvědčilo zejména bohatým společenským životem, péčí o...

29. května 2026  15:50,  aktualizováno  15:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.