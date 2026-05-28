Ostravsko-opavská diecéze slaví 30 let, hlavní akcí bude Den vděčnosti

Vzpomínkovou publikací, výstavou v centru Ostravy i dalšími akcemi si ostravsko-opavská diecéze připomíná 30 let od svého vzniku. Hlavní akcí oslav bude v sobotu Den vděčnosti v ostravské katedrále Božského Spasitele. ČTK to řekl mluvčí biskupství Ondřej Elbel.
Nejmladší a nejmenší diecéze v zemi byla zřízena 30. května 1996 z rozhodnutí papeže Jana Pavla II. Papežskou bulou byla pro novou diecézi vyčleněna část Arcidiecéze olomoucké zahrnující Moravskoslezský kraj a okres Jeseník. Prvním diecézním biskupem se stal František Václav Lobkowicz, který v době založení diecéze působil jako pomocný biskup Pražské arcidiecéze.
Podle biskupského vikáře pro pastoraci Daniela Víchy je ústředním tématem letošního výročí snaha zaměřit se na malá společenství. Diecéze je chce ještě více podporovat, například prostřednictvím supervize pro vedoucí malých skupin věřících nebo kurzy pro lidi, kteří chtějí rozvíjet a obohacovat život jednotlivých farností.
Součástí diecéze je 276 farností, v nichž působí 227 kněží. "Je zřejmé, že význam spolupráce mezi kněžími a místními farníky roste. Do budoucna se neobejdeme bez užší spolupráce mezi jednotlivými farnostmi," uvedl generální vikář diecéze Jan Czudek.
Vývoj diecéze mapuje chystaná publikace Třicet let na cestě, kterou v těchto dnech vydává Biskupství ostravsko-opavské. "Kniha přináší vzpomínky na zakladatelskou éru naší diecéze a propojuje je se staršími vrstvami našich dějin a také aktuálními událostmi ze života diecéze,“ řekl biskup Martin David.
K výročí diecéze vznikla také výstava Můj život v církvi, kterou biskupství připravilo ve spolupráci s Ostravským muzeem a Galerií Venku. Jedenáct příběhů křesťanů z různých míst diecéze si mohou lidé do 29. května přečíst u obchodního centra Nová Karolina v Ostravě, následně do poloviny června u katedrály Božského Spasitele, kde se v pátek u příležitosti Noci kostelů chystá i vernisáž.
V sobotu se uskuteční Den vděčnosti. Věřící se od 14:30 sejdou v katedrále při slavnostní mši, kterou bude sloužit biskup David. Kázat bude i olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Účast přislíbili další biskupové z Čech, Moravy, Slovenska i Polska. Hudebně mši doprovodí Diecézní chrámový sbor, který vznikl v minulém roce. Další chystanou událostí bude Den modlitby za kraj, který se uskuteční 31. srpna, tedy přesně 30 let od uvedení prvního biskupa diecéze do úřadu. "V poslední den prázdnin chceme zároveň vystoupat na Lysou horu a Praděd jako dva výrazné vrcholy spojující naší diecézi. Budeme se tam modlit za kraj, ve kterém žijeme,“ doplnil David. Na podzim se připravuje požehnání nových varhan v katedrále Božského Spasitele.