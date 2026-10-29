Ostravskou Porubu povede koalice ANO, Starostů, Ostravaka a Pirátů

Autor: ČTK
  11:06aktualizováno  11:06
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ostravský městský obvod Poruba povede koalice vítězného hnutí ANO se Starosty pro Ostravu Porubu, Ostravakem a Piráty. V sedmatřicetičlenném zastupitelstvu bude mít 24 hlasů. Starostkou zůstane Lucie Baránková Vilamová (ANO), která stejně jako v předchozím volebním období bude zastávat i funkci náměstkyně primátora. ČTK to dnes řekl mluvčí obvodu Martin Otipka.

Porubská koalice kopíruje magistrátní koalici, ale je rozšířena ještě o Piráty, kteří byli ve vedení obvodu i v minulém volebním období. Zatímco další dosavadní koaliční partner, kterým bylo uskupení Spolu, nyní kandidující jako ODS + nestraníci + TOP 09, končí v opozici.

Zatímco v minulém volebním období se snížil počet členů rady na devět, nově bude rada obvodu znovu jedenáctičlenná. Hnutí ANO v ní bude mít sedm zástupců, Starostové dva a Ostravak a Piráti po jednom.

"Dva nové subjekty v koalici přinášejí nové pohledy a zkušenosti, které mohou být přínosem při řešení důležitých témat našeho obvodu. Do konce roku chceme společně stanovit priority na následující čtyři roky. Vycházet přitom budeme ze strategického plánu Poruby, navážeme na rozpracované záměry a připravíme i nové projekty, které náš obvod potřebuje,“ uvedla Baránková Vilamová.

Ve funkcích místostarostů budou pokračovat zástupci hnutí ANO Petra Brodová, Richard Hanáčik a Zdeněk Rodek. Brodová bude mít nadále na starost investice, veřejné zakázky a právní činnosti. Hanáčik bude zodpovídat za komunální služby, dopravu a silniční hospodářství. Rodek bude mít na starosti integrovaný záchranný systém, veřejný pořádek a požární ochranu, bezpečnost a prevenci kriminality, kulturu a volnočasové aktivity.

Novými místostarosty se mají stát Přemysl Chodura za Starosty a Petr Jančík z Ostravaka. Chodura bude mít v kompetenci bytové hospodářství, rozvoj informačních technologií a e-government. Jančík se bude starat o životní prostředí a právní vztahy k pozemkům. Místostarostů bude o jednoho více než doposud. Jména zbývajících členů rady zatím nebyla oznámena.

"Nové vedení městského obvodu musí ještě schválit zastupitelstvo. Termín ustavujícího zasedání zatím ale není stanoven. Krajský soud v Ostravě má 20 dní na vyřízení volební stížnosti, která byla v souvislosti s volbami v Porubě podána. Teprve poté se určí, kdy se zastupitelé sejdou," řekl Otipka.

Volby v Porubě vyhrálo ANO se ziskem 14 mandátů. Uskupení ODS + nestraníci + TOP 09 jich mělo sedm. Po čtyřech mandátech obdrželi Starostové a Porubská výzva, po třech Ostravak a Piráti a dva zástupce má SPD.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout

V případě obtíží je nutné vše pobrat se svým praktickým lékařem.

Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí domů z obvyklé procházky, opakovaně se ptá na totéž nebo neví, jak připravit jídlo, které vařil celý...

OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem

Budoucí vzhled okolí Nádraží Krč i nové stanice metra D u Jižní spojky

Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se připravuje nová dopravní dominanta, která přivede cestující přímo k Jižní spojce. Proměnou má projít...

Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Co dělat při pádu člověka do kolejiště? Neztrácet hlavu, zalehnout do žlabu nebo zastavit vlak

Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně, počet smrtelných nehod přitom meziročně setrvale roste. Noční můra části cestujících ale nemusí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou

Stanice City Hall z roku 1904 s klenbami a mosaznými lustry je pro veřejnost...

Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní klenuté stropy, historické lustry a prosklené světlíky. Přesto v ní už více než 80 let běžně nikdo...

V Praze napočítali až 72 typů odpadkových košů. Některé pamatují ještě Husáka

Velká galerie pražských odpadkových košů. Na Andělu. V protisvětle, které...

Pražské ulice kdysi lemovaly plechové koše na otočném čepu, drátěné síťovky i těžké betonové nádoby. Některé zůstaly na svých místech tak dlouho, že si zahrály i ve filmu. Jeden betonový pamětník...

Colours of Ostrava zakončí jeden z nejlepších DJů světa Martin Garrix

ilustrační snímek

Čtyřiadvacátý ročník festivalu Colours of Ostrava zakončí nizozemský hudebník Martin Garrix, jeden z nejlepších DJů světa. Na festivalu se představil už v roce...

30. října 2026  10:55,  aktualizováno  10:55

Karlovarský kraj chce zlepšit zdraví obyvatel využitím lázní

ilustrační snímek

Karlovarský kraj chce zapojit obyvatele do využívání unikátních přírodních zdrojů a pomoci tak prodloužení jejich věku a zlepšení zdraví. Ačkoli za přírodními...

30. října 2026  10:49,  aktualizováno  10:49

V rybnících u Telče se odborníci snaží potlačit invazního sumečka černého

ilustrační snímek

V Telči na Jihlavsku a jejím okolí se odborníci v rybnících snaží snížit počty invazního sumečka černého. Projekt uskutečňuje město s Ústavem biologie...

30. října 2026  10:44,  aktualizováno  10:44

V Čáslavi bude vládnout sdružení starosty Strnada s dalšími třemi stranami

ilustrační snímek

V Čáslavi na Kutnohorsku se vítězné sdružení My pro Čáslav dosavadního starosty Jaromíra Strnada dohodlo na spolupráci s Občany společně, ODS a ANO. Dohromady...

30. října 2026  10:31,  aktualizováno  10:31

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Za vjezd do zákazu až dva roky vězení. Řidič si zadělal na pořádný malér

Banální porušení zákazu vjezdu bude mít pro devětadvacetiletého řidiče opelu...

Porušení zákazu vjezdu, řízení v době, kdy neměl za volantem co dělat, alkohol a drogy v krvi. Pořádně dlouhý je výčet prohřešků, kterých se v Plzni dopustil devětadvacetiletý řidič. Případ, který...

30. října 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Podzimní zahřátí a sofistikované chutě: Ideální společníci pro sychravé večery

30. října 2026  12:05

Vysoké Mýto povede ředitel muzea Jiří Junek

ilustrační snímek

Vysoké Mýto na Orlickoústecku povede ředitel muzea Jiří Junek (Mladé Mýto). Jeho uskupení kandidovalo poprvé a volby vyhrálo. Junek byl na třetím místě, ale...

30. října 2026  10:23,  aktualizováno  10:23

Nemocnice mají léčit akutní stavy, ne nahrazovat domácí péči

30. října 2026  11:56

Vlak na Mělnicku usmrtil muže v kolejišti, koridor do Děčína dvě hodiny stál

ilustrační snímek

U Nové Vsi na Mělnicku v pátek ráno usmrtil nákladní vlak muže. Provoz na koridoru Praha-Děčín byl mezi Nelahozevsí a Vraňany zastaven, řekli policejní mluvčí Pavel Truxa a mluvčí Správy železnic pro...

30. října 2026  9:22,  aktualizováno  11:43

Host ukradl majiteli penzionu auto. Po bouračce se vrátil, jako by se nic nestalo

Mladík ukradl auto, po cestě s ním ale havaroval. (29. října 2026)

Host penzionu poblíž Hanušovic ukradl ve čtvrtek kolem druhé hodiny ranní auto majitele ubytovacího zařízení a rozjel se s ním do Šumperku. Jenže po cestě havaroval a vůz převrátil na střechu. Z auta...

30. října 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Převrácený kamion na Svitavsku blokuje frekventovaný tah, tvoří se dlouhé kolony

Převrácený kamion ráno zablokoval frekventovanou silnici I/35 u Linhartic...

S velkými dopravními komplikacemi při páteční špičce musejí na Svitavsku počítat řidiči na frekventovaném silničním tahu I/35 mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí. Ráno zde zastavila provoz nehoda...

30. října 2026  10:02,  aktualizováno  11:40

Halloween v Praze 2026: Mexická party, dinosauři i peklo. Kam vyrazit za zábavou?

Náprstkovo muzeum

Mexický Svátek mrtvých, noční latino party i zahrada rozzářená lampiony. Poslední říjnový týden nabízí v Praze a okolí víc než jen koledování a dlabání dýní. Vybrali jsme pět akcí, na kterých se...

30. října 2026  11:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.