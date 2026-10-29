Ostravskou Porubu povede koalice ANO, Starostů, Ostravaka a Pirátů

Ostravský městský obvod Poruba povede koalice vítězného hnutí ANO se Starosty pro Ostravu Porubu, Ostravakem a Piráty. V sedmatřicetičlenném zastupitelstvu bude mít 24 hlasů. Starostkou zůstane Lucie Baránková Vilamová (ANO), která stejně jako v předchozím volebním období bude zastávat i funkci náměstkyně primátora. ČTK to dnes řekl mluvčí obvodu Martin Otipka.
Porubská koalice kopíruje magistrátní koalici, ale je rozšířena ještě o Piráty, kteří byli ve vedení obvodu i v minulém volebním období. Zatímco další dosavadní koaliční partner, kterým bylo uskupení Spolu, nyní kandidující jako ODS + nestraníci + TOP 09, končí v opozici.
Zatímco v minulém volebním období se snížil počet členů rady na devět, nově bude rada obvodu znovu jedenáctičlenná. Hnutí ANO v ní bude mít sedm zástupců, Starostové dva a Ostravak a Piráti po jednom.
"Dva nové subjekty v koalici přinášejí nové pohledy a zkušenosti, které mohou být přínosem při řešení důležitých témat našeho obvodu. Do konce roku chceme společně stanovit priority na následující čtyři roky. Vycházet přitom budeme ze strategického plánu Poruby, navážeme na rozpracované záměry a připravíme i nové projekty, které náš obvod potřebuje,“ uvedla Baránková Vilamová.
Ve funkcích místostarostů budou pokračovat zástupci hnutí ANO Petra Brodová, Richard Hanáčik a Zdeněk Rodek. Brodová bude mít nadále na starost investice, veřejné zakázky a právní činnosti. Hanáčik bude zodpovídat za komunální služby, dopravu a silniční hospodářství. Rodek bude mít na starosti integrovaný záchranný systém, veřejný pořádek a požární ochranu, bezpečnost a prevenci kriminality, kulturu a volnočasové aktivity.
Novými místostarosty se mají stát Přemysl Chodura za Starosty a Petr Jančík z Ostravaka. Chodura bude mít v kompetenci bytové hospodářství, rozvoj informačních technologií a e-government. Jančík se bude starat o životní prostředí a právní vztahy k pozemkům. Místostarostů bude o jednoho více než doposud. Jména zbývajících členů rady zatím nebyla oznámena.
"Nové vedení městského obvodu musí ještě schválit zastupitelstvo. Termín ustavujícího zasedání zatím ale není stanoven. Krajský soud v Ostravě má 20 dní na vyřízení volební stížnosti, která byla v souvislosti s volbami v Porubě podána. Teprve poté se určí, kdy se zastupitelé sejdou," řekl Otipka.
Volby v Porubě vyhrálo ANO se ziskem 14 mandátů. Uskupení ODS + nestraníci + TOP 09 jich mělo sedm. Po čtyřech mandátech obdrželi Starostové a Porubská výzva, po třech Ostravak a Piráti a dva zástupce má SPD.