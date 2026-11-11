Archiv města Ostravy dnes vystaví 600 let starou listinu s nejstarší pečetí

Autor: ČTK
  11:04aktualizováno  11:04
Sledovat Metro na Googlu

| foto: ČTK

Archiv města Ostravy dnes odpoledne na pouhé čtyři hodiny vystaví pergamenovou listinu s nejstarší ostravskou pečetí, která je stará přesně 600 let. Vznikla 11. listopadu 1426. Listina je běžně uložena v trezorovém depozitáři, kde jsou odpovídající podmínky pro její ochranu. Exponát patří k trojici nejvzácnějších, které jsou v archivu uschovány. Novinářům to dnes řekla jeho ředitelka Hana Šústková. Listina podle ní nebyla vystavena několik desítek let.

Pečeť města Moravská Ostrava je první, na níž byl vyobrazen osedlaný kůň, kterého má třetí největší město republiky dodnes ve znaku. "Můžeme konstatovat, že ostravský koník dnes oslavuje minimálně 600 let. Nejsme si úplně jistí, kdy se přesně do městské heraldiky dostal. Předpokládáme, že to je ještě před vznikem této listiny, ale toto je nejstarší známý dochovaný obraz," řekla Šústková. Kůň ve znaku je opředen řadou pověstí. Nejznámější verzí je ta, že kůň město zachránil před nepřáteli při obléhání. Kdo byli nepřátelé, však dodnes není jasné.

Listina, na níž je pečeť umístěna, je dlužním úpisem a zástavním právem. "Šlechtičtí bratři, majitelé někdejší Čertovy Lhoty, tedy dnešních Mariánských Hor, se v ní zavazují, že vyplatí zpět ostravskému měšťanovi Boze Mertenovi 50 kop pražských grošů, kdy tento měšťan půjčuje šlechticům peníze. Můžeme dokumentovat, že v tomto období, které nebylo pro české země úplně jednoduché, byl ostravský měšťan schopen půjčit poměrně velmi vysokou částku šlechticům," uvedla Šústková. Podle ní by půjčka měla dnes hodnotu přibližně pěti milionů korun.

Listina byla po celou dobu umístěna v městských registrech a do archivu se dostala při jeho vzniku v roce 1923. Běžně není možné si ji prohlédnout. "Pergamen je uložen v depozitáři v našem archivním trezoru, kde je speciálně udržovaná teplota a klima, které je určeno právě pro pergamenové listiny, kterých Ostrava nemá příliš mnoho. Tato patří určitě mezi ty nejvzácnější, ale ještě o něco vzácnější je ta nejstarší u nás dochovaná z roku 1362, to je listina Karla IV.," řekla Šústková.

Hodnotu německy psané listiny o velikosti 25,5 krát 16 centimetrů si netroufá odhadnout. Její součástí jsou i dvě menší pečeti patřící šlechtickým bratrům. Městská pečeť má průměr pečetní plochy 47 milimetrů a je z černého vosku ve voskové misce. "Pečeť se dá přirovnat k úřednímu razítku nebo dnešní elektronické pečeti. Jen tehdy těch listin vznikalo daleko méně, ta byrokracie byla někde úplně jinde," podotkla ředitelka.

Archiv v minulosti nechal zhotovit věrnou kopii listiny, která se využívá při výukových i propagačních akcích. Originál si zájemci v archivu mohou prohlédnou dnes od 13:00 do 17:00. Dlouhodobé vystavení listiny by mohlo vést k jejímu poškození. "Kdybychom ji nechali vystavenou týden, museli bychom zřídit specializovanou klimatizovanou vitrínu. Na to nejsme zařízení. Jinak by opravdu hrozilo poškození. Všechna tělesa, včetně lidí, mají světelnou paměť," uvedla Šústková. Čím více světla by listina přijímala, tím více by se znehodnocovala.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva otevřeno v obchodech? Kdo plánuje vyrazit na nákupy, nemusí se bát. Na...

Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci

Potkanů tu žije spousta. Tomuto prý říkají Prašivka.

Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) dokončily pravidelnou celoplošnou deratizaci, při které ošetřily 13,5 tisíce kanalizačních vstupů a...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce na stanici Nemocnice Krč přinesou výrazné zásahy do dopravy, úpravy jízdních pruhů i provizorní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na...

Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár udivených pohledů a kdekdo by si možná pomyslel, že se dotyčný zbláznil. Anebo že to po ránu přehnal s...

Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy

Pozorovatelna StB. Zájem o práci zde nebyl velký, rádi si tak přivydělali...

Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989 mediálním hitem. Lidé se dozvěděli, odkud na ně pracovníci smutně proslulé bezpečnostní složky...

iDNES: Chování vychovatelek ze Žatce k dětem soud předal k projednání přestupku

ilustrační snímek

Soud v Lounech v případu trojice vychovatelek ze žateckých jeslí dospěl k závěru, že se sice k dětem chovaly nevhodně, nicméně nešlo o závažné prohřešky....

11. listopadu 2026  20:04,  aktualizováno  20:04

Koaliční smlouva ve Zlíně je podepsaná. Uvolněných radních bude šest

Podpis koaliční smlouvy ve Zlíně. Zleva Jiří Jaroš (Zlín srdcem a Piráti),...

Koaliční smlouvu ve Zlíně dnes večer podepsali zástupci hnutí STAN, Zlín 21 a trojbloku, který tvoří ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty. Koalice má v zastupitelstvu s 41 členy 29 křesel....

11. listopadu 2026  20:42,  aktualizováno  21:19

Krajský soud odmítl zpochybnění voleb ve Františkových Lázních

ilustrační snímek

Krajský soud v Plzni zamítl obě stížnosti na volby ve Františkových Lázních. Obě podala volební strana Františkovy Lázně - Sdružení místních a jedna se týkala...

11. listopadu 2026  19:42,  aktualizováno  19:42

Ve Znojmě pokračuje dosavadní koalice, starostou bude dál Koudela z ODS

ilustrační snímek

Spolupráci pro následující čtyři roky na znojemské radnici dnes podpisem koaliční smlouvy stvrdilo vítězné volební uskupení Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s...

11. listopadu 2026  19:36,  aktualizováno  19:36

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zastupitelé Mikulova na Břeclavsku zvolili za starostu Vojtěcha Jedličku

ilustrační snímek

Starostou Mikulova na Břeclavsku se dnes stal Vojtěch Jedlička (Pro Mikulov). Střídá Jitku Sobotkovou (ANO), která se do zastupitelstva letos nedostala. Pro...

11. listopadu 2026  19:10,  aktualizováno  19:10

Kraslice povede Jan Kuzebauch, město má dva neuvolněné místostarosty

ilustrační snímek

Starostou Kraslic na Sokolovsku bude Jan Kuzebauch (Společně pro změnu). Rozhodli o tom dnes na ustavujícím zasedání zastupitelé Kraslic. Město bude mít dva...

11. listopadu 2026  19:02,  aktualizováno  19:02

Na D8 před Německem se srazil autobus se dvěma náklaďáky, šest zraněných

Dopravní nehoda několika vozidel na silnici I/7 na 88. kilometru ve směru na...

Na dálnici D8 se odpoledne před hranicí s Německem střetla v husté mlze dvě nákladní auta a patrový autobus. Zranilo se šest cizinců z autobusu. Dálnice byla ve směru na Německo uzavřena, provoz byl...

11. listopadu 2026  14:22,  aktualizováno  20:42

Ústecké muzeum přibližuje zrod Českého středohoří a ochranu geologických památek

ĂšsteckĂ© muzeum pĹ™ibliĹľuje zrod ÄŚeskĂ©ho stĹ™edohoĹ™Ă­ a ochranu geologickĂ˝ch pamĂˇtek

Ústecké muzeum přibližuje zrod Českého středohoří, od bouřlivé sopečné činnosti přes vznik vzácných minerálů až po osobitý půvab neovulkanických hornin. U...

11. listopadu 2026  18:55,  aktualizováno  18:55

Školku Podzámčí v H. Králové postaví Stako za 131 mil., tedy 79 pct předpokladu

ilustrační snímek

Mateřskou školu Podzámčí II s komunitním ekocentrem v Hradci Králové by měla postavit hradecká stavební společnost Stako. V tendru nabídla cenu 131,2 milionu...

11. listopadu 2026  17:39,  aktualizováno  17:39

Humpoleční zastupitelé dnes nechtěli hlasovat o deklaraci na podporu ČT a ČRo

ilustrační snímek

Humpolecké zastupitelstvo se na svém dnešním ustavujícím zasedání odmítlo zabývat deklarací podporující Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo). Návrh na...

11. listopadu 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Restaurátoři v Holešově opravují historický dřevěný strop Šachovy synagogy

ilustrační snímek

Restaurátoři v Holešově na Kroměřížsku opravují historický dřevěný strop Šachovy synagogy. Pracují ve druhém patře renesanční budovy s barokním interiérem, kde...

11. listopadu 2026  17:26,  aktualizováno  17:26

Socha ukrajinského umělce v příbramské nemocnici připomíná válečné veterány

Socha ukrajinskĂ©ho umÄ›lce v pĹ™Ă­bramskĂ© nemocnici pĹ™ipomĂ­nĂˇ vĂˇleÄŤnĂ© veterĂˇny

Válečné veterány, lidi poznamenané válečnými zraněními i podporu jejich blízkých připomíná socha Tři nohy pro dva, kterou dnes odhalili v areálu příbramské...

11. listopadu 2026  17:19,  aktualizováno  17:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.