Archiv města Ostravy dnes vystaví 600 let starou listinu s nejstarší pečetí

Archiv města Ostravy dnes odpoledne na pouhé čtyři hodiny vystaví pergamenovou listinu s nejstarší ostravskou pečetí, která je stará přesně 600 let. Vznikla 11. listopadu 1426. Listina je běžně uložena v trezorovém depozitáři, kde jsou odpovídající podmínky pro její ochranu. Exponát patří k trojici nejvzácnějších, které jsou v archivu uschovány. Novinářům to dnes řekla jeho ředitelka Hana Šústková. Listina podle ní nebyla vystavena několik desítek let.
Pečeť města Moravská Ostrava je první, na níž byl vyobrazen osedlaný kůň, kterého má třetí největší město republiky dodnes ve znaku. "Můžeme konstatovat, že ostravský koník dnes oslavuje minimálně 600 let. Nejsme si úplně jistí, kdy se přesně do městské heraldiky dostal. Předpokládáme, že to je ještě před vznikem této listiny, ale toto je nejstarší známý dochovaný obraz," řekla Šústková. Kůň ve znaku je opředen řadou pověstí. Nejznámější verzí je ta, že kůň město zachránil před nepřáteli při obléhání. Kdo byli nepřátelé, však dodnes není jasné.
Listina, na níž je pečeť umístěna, je dlužním úpisem a zástavním právem. "Šlechtičtí bratři, majitelé někdejší Čertovy Lhoty, tedy dnešních Mariánských Hor, se v ní zavazují, že vyplatí zpět ostravskému měšťanovi Boze Mertenovi 50 kop pražských grošů, kdy tento měšťan půjčuje šlechticům peníze. Můžeme dokumentovat, že v tomto období, které nebylo pro české země úplně jednoduché, byl ostravský měšťan schopen půjčit poměrně velmi vysokou částku šlechticům," uvedla Šústková. Podle ní by půjčka měla dnes hodnotu přibližně pěti milionů korun.
Listina byla po celou dobu umístěna v městských registrech a do archivu se dostala při jeho vzniku v roce 1923. Běžně není možné si ji prohlédnout. "Pergamen je uložen v depozitáři v našem archivním trezoru, kde je speciálně udržovaná teplota a klima, které je určeno právě pro pergamenové listiny, kterých Ostrava nemá příliš mnoho. Tato patří určitě mezi ty nejvzácnější, ale ještě o něco vzácnější je ta nejstarší u nás dochovaná z roku 1362, to je listina Karla IV.," řekla Šústková.
Hodnotu německy psané listiny o velikosti 25,5 krát 16 centimetrů si netroufá odhadnout. Její součástí jsou i dvě menší pečeti patřící šlechtickým bratrům. Městská pečeť má průměr pečetní plochy 47 milimetrů a je z černého vosku ve voskové misce. "Pečeť se dá přirovnat k úřednímu razítku nebo dnešní elektronické pečeti. Jen tehdy těch listin vznikalo daleko méně, ta byrokracie byla někde úplně jinde," podotkla ředitelka.
Archiv v minulosti nechal zhotovit věrnou kopii listiny, která se využívá při výukových i propagačních akcích. Originál si zájemci v archivu mohou prohlédnou dnes od 13:00 do 17:00. Dlouhodobé vystavení listiny by mohlo vést k jejímu poškození. "Kdybychom ji nechali vystavenou týden, museli bychom zřídit specializovanou klimatizovanou vitrínu. Na to nejsme zařízení. Jinak by opravdu hrozilo poškození. Všechna tělesa, včetně lidí, mají světelnou paměť," uvedla Šústková. Čím více světla by listina přijímala, tím více by se znehodnocovala.