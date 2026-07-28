Ostravský Domov Mikasa pečující o autisty v září skončí kvůli nedostatku peněz

Autor: ČTK
  15:54aktualizováno  17:55
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ostravský Domov Mikasa, který pečuje o klienty s poruchou autistického spektra, v září skončí kvůli nedostatku peněz na další fungování. Písemné výpovědi chce zástupcům klientů předat v pátek. ČTK to dnes řekla mluvčí organizace Kateřina Drábová. Domov je v kraji jediným zařízením, které poskytuje pobytovou službu lidem s poruchou autistického spektra, mentálním postižením a náročným chováním. Peníze domov získává od města a kraje, který přerozděluje finance z ministerstva práce a sociálních věcí. Kraj ale dnes opět uvedl, že domov má stále šanci peníze získat.

Drábová už dříve řekla, že po městě organizace požadovala 4,2 milionu korun a získala 3,8 milionu. Od kraje potřebovala 10,6 milionu korun, získala necelých 7,5 milionu. Dalších přibližně 3,3 milionu korun přispívají na fungování domova klienti.

"Důvodem (ukončení služby) není nezájem o pokračování péče, selhání služby ani náročnost péče o tyto klienty, ale dlouhodobě nevyřešená otázka financování závěru roku 2026 a absence garance prostředků pro další období," uvedla Drábová.

Na problematickou situaci domov upozorňoval na začátku července. Poukazoval na to, že peníze na fungování má jen do poloviny září a na dofinancování provozu mu chybí zhruba 3,5 milionu korun.

"Odmítáme doporučení Moravskoslezského kraje, že sociální služby lze přizpůsobovat podle aktuální výše přidělených finančních prostředků. Nemůžeme a nechceme snižovat podporu lidem s vysokou mírou potřebnosti, vybírat si méně náročné klienty nebo omezovat kapacitu služby jen proto, že financování neodpovídá skutečné potřebě. Takový přístup by znamenal, že právě lidé s nejtěžšími formami znevýhodnění a chováním náročným na péči budou ze systému podpory postupně vytlačováni. To nepovažujeme za správné ani přijatelné," uvedl ředitel Michal Panáček.

Moravskoslezský kraj potvrdil, že s domovem písemně komunikoval, ale domnívá se, že ředitel zkresleně interpretoval dopis krajského úřadu. Náměstek hejtmana pro sociální oblast Stanislav Kopecký (ANO) zopakoval, že zařízení má stále šanci dosáhnout na další finance. Loni služba podle náměstka získala v řádném dotačním řízení 7,2 milionu korun a následně byla v dofinancování podpořena další částkou zhruba 1,3 milionu korun.

"Letos obdržela v řádném dotačním řízení přibližně 7,5 milionu korun, tedy více než v předchozím roce. Navíc bude stejně jako vloni následovat dočerpávání financí od státu, další prostředky bude rozdělovat kraj ze svého vlastního rozpočtu. Aktuálně tedy probíhá vyhodnocení dvou dotačních programů, ve kterých má služba o dotaci zažádáno a dá se předpokládat, že tak jako v předchozích letech, finance obdrží. Rozhodovat o tom bude už zářijové zastupitelstvo kraje," řekl Kopecký. Kraj rovněž jedná s ministerstvem práce a sociálních věcí o navýšení financí na provoz sociálních služeb.

"Náš kraj si je vědom důležitosti a potřebnosti této služby. Věříme, že nenastane situace, kdy by byla ukončena činnost služby, a to s ohledem na dofinancování, které jak už bylo uvedeno, předpokládáme v září tohoto roku," dodal Kopecký.

Domov začal fungovat před necelými třemi lety. Zařízení má kapacitu osm míst, ta je plná. Lidé v zařízení potřebují nepřetržitou asistenci. Podle Drábové bude právě službu pro tyto klienty nutné ukončit. Samotný domov by měl dál fungovat, protože byl postaven s pomocí evropské dotace, kterou by jinak bylo nutné vracet. Nabídl by ale jiný typ služby.

"Nejtěžší není mluvit o číslech v rozpočtu. Nejtěžší je podívat se do očí rodičům a říct jim, že pro jejich syna nebo dceru možná nebudeme schopni zajistit pokračování služby, kterou potřebují. Tito lidé se nemají kam vrátit. To je realita, před kterou dnes stojíme," doplnil Panáček. Lidé, o které v domově pečují, by tak po uzavření služby zřejmě skončili v psychiatrických nemocnicích.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale tichou, vleklou vyčerpanost, která přetrvává i po víkendu nebo po dni „bez povinností“. Tělo není...

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod zemí burácí těžká technika a razí se budoucí tunely, na povrchu se už teď začínají dít velké věci....

Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci

Matt Damon jako filmový Odysseus

Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých tří kin v kontinentální Evropě, kde lze nový film Odyssea vidět v plném formátu. Kvůli obrovskému...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuselského mostu

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...

Máte strach z výšek? Zkuste to na nejmenší pražské rozhledně, má pouze 7 schodů

Nejmenší pražská rozhledna. Má jenom sedm schodů.

Tohle musel vymyslet Cimrman! Co jiného napadne návštěvníka při pohledu na nejnižší vyhlídkovou „věž“ v Praze? Nenabízí sice úžasné výhledy na Pražský hrad nebo Vyšehrad, zato je rozhledna už dvanáct...

V Lišově hoří skládka odpadů, likvidace požáru potrvá zřejmě delší dobu

V LiĹˇovÄ› hoĹ™Ă­ sklĂˇdka odpadĹŻ, likvidace poĹľĂˇru potrvĂˇ zĹ™ejmÄ› delĹˇĂ­ dobu

V Lišově na Českobudějovicku hoří skládka odpadů. Hasiči požár lokalizovali, ale stále se objevují nová ohniska. Práce na likvidaci požáru potrvají zřejmě...

29. července 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

Transparency International kritizuje městskou podporu provozu bazénu v Třebíči

ilustrační snímek

Transparency International ČR (TI) míní, že Třebíč při dotování plaveckého bazénu dlouhodobě obchází zákon, město se proti tomuto tvrzení ohradilo. Bazén je...

29. července 2026  17:49,  aktualizováno  17:49

Tento kostel vedle Revmatologického ústavu v Praze 2 s úzkou věží je neobvyklou stavbou svého druhu.

vydáno 29. července 2026  19:22

Brněnské Žabovřesky mají v parku v Bráfově ulici obří žábu s fontánkou

BrnÄ›nskĂ© Ĺ˝abovĹ™esky majĂ­ v parku v BrĂˇfovÄ› ulici obĹ™Ă­ ĹľĂˇbu s fontĂˇnkou

Obří kovová žába s fontánkou ode dneška zdobí park v Bráfově ulici v brněnské městské části Žabovřesky. Nahradila starší a již nefunkční plastiku s vodním...

29. července 2026  17:45,  aktualizováno  17:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vězně, který utekl z pracoviště v Karlových Varech, objevili u České Lípy

ilustrační snímek

Vězně, který v pátek 24. července utekl z nestřeženého pracoviště v Karlových Varech, objevili policisté u České Lípy. Mířil za rodinou do Varnsdorfu, uvedla...

29. července 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

U Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se dnes v řece utopil muž

ilustrační snímek

U Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se dnes po poledni utopil v řece muž. Policie vyloučila cizí zavinění. Neštěstí se stalo poblíž Neznašova u soutoku...

29. července 2026  17:19,  aktualizováno  17:19

Barrandov

Barrandov

Na barrandovském náměstí Olgy Scheinplugové je možno v těchto dnech vidět na hladině umělého jezírka několik barev kvetoucích leknínů.

vydáno 29. července 2026  18:46

Ředitel Slunovratu: Hansard byl skvělý hudebník a mimořádný člověk

ilustrační snímek

Jako na skvělého hudebníka a především mimořádného člověka vzpomíná na irského zpěváka Glena Hansarda, který dnes zemřel při dopravní nehodě, ředitel opavského...

29. července 2026,  aktualizováno 

Nabídky, vzkazy, Varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

29. července 2026  18:28

Muž po rozepři udeřil druhého pěstí do hlavy, napadený zemřel v nemocnici

ilustrační snímek

V Teplicích po rozepři jeden muž napadl jiného, který později na následky zranění zemřel v nemocnici. Kriminalisté věc vyšetřují jako ublížení na zdraví s následkem smrti. Informoval o tom ve středu...

29. července 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vaclavské náměstí

Vaclavské náměstí

Po padesáti letech, jsem se vrátila na milovaný Václavák. Vzpomněla jsem si na prožité roky. Teď jsem si připadala jako v knížce Výlet pana Broučka do 15. století. Ale bude to moc hezké.

vydáno 29. července 2026  17:37

Bradáčová podala správní žalobu, žádá zrušení patentu souvisejícího s IZIP

ilustrační snímek

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala zvláštní správní žalobu k Městskému soudu v Praze. Směřuje proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví...

29. července 2026  15:56,  aktualizováno  15:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.