Ostravský Domov Mikasa pečující o autisty v září skončí kvůli nedostatku peněz

Ostravský Domov Mikasa, který pečuje o klienty s poruchou autistického spektra, v září skončí kvůli nedostatku peněz na další fungování. Písemné výpovědi chce zástupcům klientů předat v pátek. ČTK to dnes řekla mluvčí organizace Kateřina Drábová. Domov je v kraji jediným zařízením, které poskytuje pobytovou službu lidem s poruchou autistického spektra, mentálním postižením a náročným chováním. Peníze domov získává od města a kraje, který přerozděluje finance z ministerstva práce a sociálních věcí. Vyjádření úřadů ČTK zjišťuje.
Drábová už dříve uvedla, že po městě organizace požadovala 4,2 milionu korun a získala 3,8 milionu. Od kraje potřebovala 10,6 milionu korun, získala necelých 7,5 milionu. Dalších přibližně 3,3 milionu korun přispívají na fungování domova klienti.
"Důvodem (ukončení služby) není nezájem o pokračování péče, selhání služby ani náročnost péče o tyto klienty, ale dlouhodobě nevyřešená otázka financování závěru roku 2026 a absence garance prostředků pro další období," uvedla Drábová.
Náměstek hejtmana pro sociální oblast Stanislav Kopecký (ANO) už dříve ČTK řekl, že domov má stále šanci získat další dotační peníze.
Na problematickou situaci domov upozorňoval na začátku července. Poukazoval na to, že peníze na fungování má jen do poloviny září a na dofinancování provozu mu chybí zhruba 3,5 milionu korun.
"Odmítáme doporučení Moravskoslezského kraje, že sociální služby lze přizpůsobovat podle aktuální výše přidělených finančních prostředků. Nemůžeme a nechceme snižovat podporu lidem s vysokou mírou potřebnosti, vybírat si méně náročné klienty nebo omezovat kapacitu služby jen proto, že financování neodpovídá skutečné potřebě. Takový přístup by znamenal, že právě lidé s nejtěžšími formami znevýhodnění a chováním náročným na péči budou ze systému podpory postupně vytlačováni. To nepovažujeme za správné ani přijatelné," uvedl ředitel Michal Panáček.
Domov začal fungovat před necelými třemi lety. Zařízení má kapacitu osm míst, ta je plná. Lidé v zařízení potřebují nepřetržitou asistenci. Podle Drábové bude právě službu pro tyto klienty nutné ukončit. Samotný domov by měl dál fungovat, protože byl postaven s pomocí evropské dotace, kterou by jinak bylo nutné vracet. Nabídl by ale jiný typ služby.
"Nejtěžší není mluvit o číslech v rozpočtu. Nejtěžší je podívat se do očí rodičům a říct jim, že pro jejich syna nebo dceru možná nebudeme schopni zajistit pokračování služby, kterou potřebují. Tito lidé se nemají kam vrátit. To je realita, před kterou dnes stojíme," doplnil Panáček. Lidé, o které v domově pečují, by tak po uzavření služby zřejmě skončili v psychiatrických nemocnicích.