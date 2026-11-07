Ostravský festival Hudební současnost uvede scénické oratorium Křížová výprava

Scénické oratorium Křížová výprava ostravského skladatele Edvarda Schiffauera uvede 10. listopadu Janáčkova konzervatoř v Ostravě. Hudebně-divadelní představení v šesti obrazech propojuje soudobou hudbu s humorem, ironií a groteskou. Uskuteční se v Sále Leoše Janáčka jako součást 52. ročníku festivalu Hudební současnost. ČTK to řekla Marcela Kysová z Tvůrčího centra Ostrava, které festival pořádá.
"Dílo inspirované absurdní poetikou francouzského humoristy Pierra-Henriho Camiho s nadsázkou zpracovává příběhy křižáků a obrací tradiční představy o historických hrdinech naruby. Schiffauerova hudba kombinuje dramatické prvky s parodií a divadelní hravostí," uvedla.
Nové scénické nastudování propojuje profesionální umělce se studenty Janáčkovy konzervatoře. Hudební nastudování a dirigování vede ředitel konzervatoře Tomáš Stanček, sbormistryní je Silvie Stanček Młynarczyková. Režie se ujali Václav Klemens a Karel Růžička. V sólových rolích vystoupí Simona Mrázová, Lenka Háčková a Johana Černohorská. Křižáky, Saracény a chór ztvární dívčí sbor posluchaček konzervatoře. Do inscenace se zapojí také studenti hudebně-dramatického oboru, kteří budou pracovat s plošnými loutkami.
Uvedení oratoria připomene také osobnost skladatele Edvarda Schiffauera, jehož život a tvorbu výrazně poznamenala normalizace. Na počátku 70. let byl politicky pronásledován a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za hudební spolupráci na satirickém představení Syn pluku ostravského divadélka Waterloo. Schiffauer dostal za Syna pluku devět měsíců vězení nepodmíněně. Podle organizace Paměť národa se tak stal v československé, možná i evropské historii prvním skladatelem, kterého soud poslal do vězení za to, že psal hudbu.
Festival Hudební současnost patří k nejdéle působícím přehlídkám soudobé hudby v Ostravě. Letošní 52. ročník se koná od 26. října do 23. listopadu pod mottem Music in Motion (Hudba v pohybu). Zaměřuje se na podporu současné skladatelské tvorby, zejména ostravských autorů, a na propojování různých uměleckých generací.
Pořadatelem představení je Tvůrčí centrum Ostrava ve spolupráci s Janáčkovou konzervatoří. Letos organizátoři chystají na různých místech Ostravy sedm koncertů. Kromě Křížové výpravy to bude koncert vítězných skladeb skladatelské soutěže Generace, program pro děti Jonáš spěchá domů či koncert Nové horizonty, kdy Stadlerovo klarinetové kvarteto zahraje díla ostravských skladatelů. Festival završí 23. listopadu koncert současné sborové tvorby ostravských skladatelů. "Večer nabídne díla autorů několika generací a představí pestrost současné ostravské skladatelské scény," uvedla Kysová.