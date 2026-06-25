Ostravský festival v ulicích i Timbersports chystají opatření proti vedrům

Autor: ČTK
  15:02aktualizováno  15:02
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Pořadatelé větších akcí v Moravskoslezském kraji, které se mají konat o víkendu, neuvažují kvůli očekávaným vedrům o jejich zrušení. Zaměří se na ochlazování vystupujících či zajištění dostatečného množství studených nápojů. Návštěvníky vyzývají, aby nezapomínali na pokrývky hlavy a opalovací krémy. Vyplývá to ze zjištění ČTK.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku bude v sobotu Mistrovství České republiky českých sportovních dřevorubců Stihl Timbersports. "Jsme připraveni na očekávané počasí a udělali jsme maximum pro to, aby se závodníci i diváci cítili po celý den co nejkomfortněji. Věříme, že si sportovní výkony i jedinečnou atmosféru užijí," řekl ČTK organizátor soutěže Jan Brabec. O změně termínu neuvažoval, protože mistrovství je součástí sportovního kalendáře a navazuje na kvalifikační závody i mezinárodní program celé série.

Organizátoři mistrovství přijali kvůli počasí preventivní opatření. "Vysoké teploty bereme velmi vážně. Pro závodníky bude po celý den zajištěn dostatečný pitný režim i zázemí pro regeneraci. V areálu bude k dispozici občerstvení s dostatkem nápojů a doporučujeme všem, aby nezapomněli na pokrývku hlavy, opalovací krém a průběžně doplňovali tekutiny," uvedl Brabec. Dodal, že na bezpečí všech přítomných bude dohlížet plně vybavený zdravotnický tým.

Se zdravotníky se setkají i lidé v Ostravě-Porubě, kde bude v pátek a sobotu Festival v ulicích. Kvůli nákladům spojeným s přípravou pořadatelé neuvažovali o zrušení či přesunu akce. "Na vedra se ale připravujeme. Přikoupili jsme větráky, které poskytneme umělcům na scénách a taky členům našeho týmu v zákulisí," řekla ČTK ředitelka festivalu Petra Hradilová. Dodala, že to znamenalo navýšení nákladů. "Jsou to náklady navíc, ale nezbytné náklady," uvedla.

Dodala, že pořadatelský tým poučili a rozeslali všem informace, aby se proti vysokým teplotám vybavili pokrývkami hlavy a opalovacími krémy. "Mezi lidmi bude chodit osvěžující hlídka, která je bude chladit vodní mlhou. Třikrát za den budou ulice kropit hasiči," doplnila.

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