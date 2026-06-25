Ostravský festival v ulicích i Timbersports chystají opatření proti vedrům

Pořadatelé větších akcí v Moravskoslezském kraji, které se mají konat o víkendu, neuvažují kvůli očekávaným vedrům o jejich zrušení. Zaměří se na ochlazování vystupujících či zajištění dostatečného množství studených nápojů. Návštěvníky vyzývají, aby nezapomínali na pokrývky hlavy a opalovací krémy. Vyplývá to ze zjištění ČTK.
Ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku bude v sobotu Mistrovství České republiky českých sportovních dřevorubců Stihl Timbersports. "Jsme připraveni na očekávané počasí a udělali jsme maximum pro to, aby se závodníci i diváci cítili po celý den co nejkomfortněji. Věříme, že si sportovní výkony i jedinečnou atmosféru užijí," řekl ČTK organizátor soutěže Jan Brabec. O změně termínu neuvažoval, protože mistrovství je součástí sportovního kalendáře a navazuje na kvalifikační závody i mezinárodní program celé série.
Organizátoři mistrovství přijali kvůli počasí preventivní opatření. "Vysoké teploty bereme velmi vážně. Pro závodníky bude po celý den zajištěn dostatečný pitný režim i zázemí pro regeneraci. V areálu bude k dispozici občerstvení s dostatkem nápojů a doporučujeme všem, aby nezapomněli na pokrývku hlavy, opalovací krém a průběžně doplňovali tekutiny," uvedl Brabec. Dodal, že na bezpečí všech přítomných bude dohlížet plně vybavený zdravotnický tým.
Se zdravotníky se setkají i lidé v Ostravě-Porubě, kde bude v pátek a sobotu Festival v ulicích. Kvůli nákladům spojeným s přípravou pořadatelé neuvažovali o zrušení či přesunu akce. "Na vedra se ale připravujeme. Přikoupili jsme větráky, které poskytneme umělcům na scénách a taky členům našeho týmu v zákulisí," řekla ČTK ředitelka festivalu Petra Hradilová. Dodala, že to znamenalo navýšení nákladů. "Jsou to náklady navíc, ale nezbytné náklady," uvedla.
Dodala, že pořadatelský tým poučili a rozeslali všem informace, aby se proti vysokým teplotám vybavili pokrývkami hlavy a opalovacími krémy. "Mezi lidmi bude chodit osvěžující hlídka, která je bude chladit vodní mlhou. Třikrát za den budou ulice kropit hasiči," doplnila.
Na vysoké teploty reagují také městské organizace. Ostravské komunikace v tropických dnech nasazují do ulic kropicí vozy vybavené speciálními tryskami, které vytvářejí jemnou vodní mlhu a ochlazují rozpálené povrchy. Vozy vyjíždějí zejména do nejvíce prohřátých částí města, jako je centrum Ostravy, Poruba, Ostrava-Jih, Vítkovice nebo Mariánské Hory. Svlažování se spouští ve dnech, kdy teploty přesahují 30 stupňů Celsia a ani v noci neklesají pod 20 stupňů. Podle Ostravských komunikací jde o opatření, které se v minulých letech osvědčilo a přispívá ke zmírnění dopadů veder ve veřejném prostoru.