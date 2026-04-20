Ostravský Klub Parník slaví 30 let koncerty Petera Lipy a Borise Urbánka

Ostravský Klub Parník, který patří mezi nejstarší hudební kluby ve městě, letos oslaví 30 let své existence koncertem jazzového hudebníka Petera Lipy. Slovenský skladatel a zpěvák byl hostem i při slavnostním otevření klubu v roce 1996. Na rozdíl od tehdejšího vystoupení ho letos 25. dubna doprovodí jeho vlastní kapela. ČTK to za pořadatele řekla Petra Špornová.
Suterénem ostravské Vily Hanse Ulricha se poprvé rozezněl jazz v dubnu 1996. U zrodu klubu stál jazzman a skladatel Boris Urbánek, který v Parníku pravidelně vystupuje s kapelou Boris Band Combination (BBC). Urbánek svým koncertem klub před 30 lety otevíral, tenkrát s ním jako host vystoupil právě Lipa.
Ke kulatému výročí Klubu Parník připravuje Urbánek a jeho BBC na 26. dubna vlastní koncert. Kapelu doplní mladý trumpetista Vojtěch Špiller nebo saxofonista Jiří Halada. V květnu budou oslavy pokračovat koncertem trumpetisty a skladatele Laca Decziho s kapelou Celula New York. Ten koncertoval v Parníku při jeho pětiletém výročí.
Urbánek nejprve vystupoval v divadelním klubu Blaník. Později dostal nabídku na otevření nového klubu v Sokolské ulici. "Tehdy byly v prostorách dnešního klubu dílny, kotelny a skladové prostory. Mně se vidina nového jazzového klubu moc líbila, a tak jsme začali společně s mým kolegou z Jazzové Nadace Ostrava Štěpánem Rainischem a architektem Milanem Sýkorským připravovat jeho budoucí podobu. A pak jsme, 27. dubna 1996, Parník skutečně otevřeli," uvedl Urbánek. Zpočátku se klub zaměřoval převážně na jazzovou tvorbu, postupem času se otevřel skoro všem hudebním žánrům.
Urbánek byl členem mnoha skupin a je autorem hudby k muzikálům Mrazík, Romeo a Julie nebo Harpagon je lakomec? i k filmům Báječná Show, 7 dní hříchů a mnoha televizním pořadům a divadelním hrám.