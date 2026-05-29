Ostravský Měsíc hrdosti ode dneška přiblížuje queer témata současnosti

Přiblížit veřejnosti zásadní témata sexuálních menšin chce festival Ostravský Měsíc hrdosti, který dnes začíná. Letošní druhý ročník akce má podtitul Což takhle dát si rovná práva? Do konce června festival nabídne umělecké a vzdělávací akce, informoval za pořadatele David Věžník.
"Vzhledem k tomu, že situace queer lidí na různých místech světa se spíše zhoršuje než zlepšuje, považujeme za důležité otevírat témata, jako jsou podpora inkluze, diverzity a rovnoprávnosti pro všechny,“ řekl ředitel festivalu Karel Pavlica z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Připomněl, že červen je jako Měsíc hrdosti označován od roku 1969, kdy v New Yorku vypukly takzvané Stonewallské nepokoje. Jednalo se o sérii demonstrací proti šikaně lidí ze sexuálních menšin ve Spojených státech amerických.
Ostravský festival chce propojit místní queer lidi s veřejností. "Chce bavit, chce vzdělávat, chce ale i upozorňovat na fakt, že rovná práva patří mezi výsady každé vyspělé společnosti," uvedl Věžník. Stejně jako loni bude i letos na programu bohoslužba v evangelickém kostele, workshop zaměřený na násilí proti queer lidem, piknik v Komenského sadech nebo možnost nechat se zdarma a anonymně otestovat na pohlavní nemoci.
Do Ostravy 8. června dorazí na besedu v centru Pant aktivistka, moderátorka a softwarová vývojářka Lenka Králová, která má za sebou proces změny pohlaví a zachycuje příběhy trans lidí v podcastu V Tranzu. O den později se v prostoru Komůrka představí s feministickým stand-upem Lucie Jarkovská z Dua docentky, které se zaměřuje na témata týkající se pohlaví, sexuality a rovnosti.
