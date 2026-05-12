Ostravský obvod Jih podpoří 13 miliony korun nápady lidí na zlepšení okolí

Nejlidnatější ostravský obvod Jih opět podpoří nápady svých obyvatel. Pro 11. ročník participativního rozpočtu má připraveno 13 milionů korun. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Ilona Honusová.
"Obyvatelé mají znovu příležitost zapojit se do rozhodování o tom, co v jejich okolí vznikne, a do které proměny investovat část peněz z rozpočtu obvodu. Příjem návrhů do participativního rozpočtu potrvá do 30. června," uvedla mluvčí.
Za posledních deset let lidé do programu přihlásili 458 nápadů, 97 z nich se uskutečnilo. "Nejčastěji se jedná o dětská a sportovní hřiště nebo úpravy veřejných prostranství, například nové záhony, lavičky či odpočinková místa. Nechybí ale ani originální nápady, jako jsou včelí úly, knihobudky nebo kuličkodráha. V těchto dnech navíc vzniká lezecká stěna na ulici Zdeňka Chalabaly v Bělském lese, která bude obyvatelům sloužit už na začátku léta," uvedla místostarostka Martina Jarošková (ANO).
Po uzavření příjmu nápadů čeká projekty technické posouzení. O vítězných návrzích tradičně rozhodnou obyvatelé v hlasování, které bude na přelomu října a listopadu. "Své nápady mohou lidé jednoduše přihlásit online na webu. K dispozici je také tištěná přihláška, kterou lze odevzdat na informacích radnice nebo v kanceláři A 105," řekla mluvčí.
Podmínky programu se nemění. Nápad musí být možné uskutečnit na pozemcích, které jsou svěřeny do správy městského obvodu. Maximální hodnota projektu jsou tři miliony korun. Autor námětu zároveň musí doložit podporu svého projektu prostřednictvím podpisové listiny s minimálně 30 podpisy.