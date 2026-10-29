Ostravský obvod Vítkovice dokončil úpravy hřbitova za 120 milionů korun

Ostravský městský obvod Vítkovice dokončil po pěti letech úpravy místního hřbitova. Jeho proměna stála zhruba 120 milionů korun. Má novou smuteční síň, upravené oplocení či rozšířené kolumbárium. Dělníci na hřbitově také zrekonstruovali 8000 metrů čtverečních chodníků. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Lenka Gulašiová.
"Vítkovický hřbitov, druhý největší v Ostravě, je nyní komfortním, bezpečným a důstojným pohřebištěm odpovídajícím všem soudobým požadavkům," řekl starosta Richard Čermák (Ostravak).
V roce 2022 začala na hřbitově stavba smuteční síně, která je otevřená od září 2023. Její stavba včetně technického zázemí a objektu kamenictví vyšla na zhruba 70 milionů korun. Ve stejném roce začaly i opravy oplocení, jehož některé části bylo nutné vybudovat nově. V roce 2024 dělníci pokračovali opravami chodníků, které dokončili letos. V blízkosti smuteční síně vznikla odpočinková plocha se zelení a lavičkami. Postupně obvod nechal rozšířit i kolumbárium pro ukládání uren, upravilo se osvětlení, kanalizace i vodovodní přípojky. Přibyla i parkovací místa a upravená je vsypová loučka.
S většinou nákladů na úpravy hřbitova pomohlo město, od roku 2022 od něj obvod získal na potřebné úpravy přes 80 milionů korun. Mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná připomněla, že na obnovu pohřebišť město přispívá pravidelně. Loni pro tyto účely uvolnilo 35 milionů korun, letos to bylo 41 milionů korun.
V 16 ostravských městských obvodech je celkem 22 pohřebišť. Letos město přispěje na úpravy hřbitovů v 11 obvodech. "Peníze pomáhají k obnovám chodníků, mobiliářů, oplocení, revitalizaci zeleně, opravám staveb od toalet po márnice, zkrátka všude tam, kde je to zapotřebí," řekl náměstek primátora Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).
Do konce letošního roku by měla skončit celková proměna hřbitova v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, která začala loni. "Kromě terénních prací, budování nové kanalizace a vodovodu, pokračují práce na výstavbě objektů, vstupní budovy i nového altánu se zelenými střechami," uvedla Pokorná. Hřbitov byl nově oplocen, součástí speciální zdi jsou místa k uložení uren s ostatky. "V závěru obnovy pohřebiště bude vysázena nová zeleň, navrženy jsou červené růže, levandule i nové stromořadí," dodala mluvčí magistrátu. Náklady na přestavbu jsou 33 milionů korun, město přispívá 16 miliony korun.