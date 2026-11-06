Ostravský soud rozhodl o všech volebních stížnostech, uspěli jen dva návrhy

Krajský soud v Ostravě už rozhodl o všech 23 návrzích souvisejících s komunálními volbami a místními referendy. Většinu z nich zamítl nebo odmítl. Pouze ve dvou případech po přepočítání hlasovacích lístků zjistil chyby při sčítání, které změnily rozdělení mandátů. V Havířově rak získalo jedno křeslo navíc Hnutí pro Havířov a v Karviné se do zastupitelstva dostala SPD. Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněných na úřední desce soudu.
V Havířově soud zjistil, že čtyřem kandidátům Hnutí pro Havířov nebylo započítáno po 32 hlasech. Po opravě výsledků získalo hnutí pátý mandát na úkor ANO. Soud proto prohlásil za neplatné zvolení kandidáta ANO Martina Čecha a za zvoleného určil Martina Svobodu z Hnutí pro Havířov. Obdobně v Karviné přepočítání hlasů přineslo SPD dalších 13 hlasů a dva mandáty, původně SPD neměla žádný. O jeden mandát přišlo uskupení Žijeme pro Karvinou a o jeden také koalice Srdcem pro Karvinou.
V ostatních případech soud neshledal důvody ke změně volebních výsledků. V Heřmanovicích se Miroslav Zeman domáhal neplatnosti zvolení dvou kandidátů. Tvrdil, že šest voličů odevzdalo hlas Tiboru Méhesovi ze sdružení SNK - Za další rozvoj Heřmanovic, ačkoli podle oficiálních výsledků nezískal žádný hlas. Soud jejich čestná prohlášení vyhodnotil jako významnou indicii a hlasy přepočítal. Po přičtení všech šesti hlasů by však kandidátní listině k získání dalšího mandátu stále chybělo 42 hlasů.
V Bruntále soud zamítl stížnost uskupení Bruntál srdcem a rozumem, které zpochybňovalo zvolení lékaře Bronislava Sedláčka za volební stranu Bruntál 2026. Podle stěžovatele kandidát ve skutečnosti bydlí v Miloticích nad Opavou, a nesplňuje tak podmínky volitelnosti v Bruntále. Soud poukázal na to, že Sedláček má v Bruntále trvalý pobyt od roku 1980 a v minulosti tam opakovaně kandidoval a byl zvolen do zastupitelstva. Nešlo ani o případ účelového přihlášení k pobytu před volbami.
Soud zamítl také dvě stížnosti týkající se zvolení kandidátek ANO v ostravských městských obvodech Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz. V Porubě volební strana ODS + nestraníci + TOP 09 upozorňovala na výrazné rozdíly v počtu hlasů pro své kandidáty v okrsku číslo 46. Podle jejího propočtu mohlo být nezapočteno až 270 hlasů, přičemž jejich započtení by jí zajistilo osmý mandát na úkor ANO 2011. Soud ale uvedl, že rozdíly v podpoře jednotlivých kandidátů mezi okrsky jsou běžné a samy o sobě neprokazují chybu při sčítání.
V Moravské Ostravě a Přívozu uskupení srdcOVA - ODS, Lidovci, TOP 09 a nestraníci zpochybňovalo zvolení Kateřiny Hotové. Poukazovalo na to, že v okrsku číslo 8010 získala 11,95 procenta hlasů, zatímco v souběžných volbách do obvodního zastupitelstva jen 1,04 procenta. Třináct kandidátů uskupení přitom nezískalo ani jeden hlas. Soud však dospěl k závěru, že samotné statistické odchylky, byť výrazné, nejsou dostatečným důvodem k přepočítání hlasovacích lístků.
Návrh na neplatnost voleb do zastupitelstva Havířova podalo také uskupení Jasný Signál Nezávislých. Soud jej ale odmítl, protože jeho kandidátní listina nebyla pro volby zaregistrována, a uskupení tak nebylo oprávněno návrh podat. Navíc jej doručilo až 23. října v 19:00, přestože zákonná lhůta skončila téhož dne v 16:00.
Soud ve svých rozhodnutích opakovaně zdůraznil, že volební výsledky se považují za správné, dokud není prokázán opak. K přezkoumání hlasovacích lístků nestačí pouhé podezření nebo statistické odchylky. Navrhovatel musí předložit dostatečně závažné indicie, které zpochybní správnost výsledků, a v případě neplatnosti volby kandidáta také prokázat, že případné pochybení mohlo ovlivnit rozdělení mandátů.