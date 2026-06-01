Ostravský soud v září projedná kauzu fondu Growing Way se škodou 1,5 miliardy Kč

Krajský soud v Ostravě se v září začne zabývat kauzou spojenou s investičním fondem Growing Way, potvrdil ČTK mluvčí soudu Igor Krajdl. Státní zástupce podal na firmu a jejího jednatele Ondřeje Janatu obžalobu pro podvod spáchaný prostřednictvím takzvaného neveřejného alternativního investičního fondu. Škodu kriminalisté vyčíslili na 1,5 miliardy korun, více než miliardu se jim podařilo zajistit. Obžalovanému hrozí pět až deset let vězení, firmě zrušení.
Podle státního zástupce připravili obžalovaní v letech 2020 a 2021 o peníze přes 4000 lidí pod záminkou investování. V rozporu s přísliby peníze nezhodnotili a poškozeným je ani nevrátili. Podle žalobce je použili zejména pro osobní spotřebu a na udržení podvodného systému v běhu.
Případem se zabývá ostravský krajský soud. "Hlavní líčení je nařízeno na 7., 8. a 11. září," uvedl jeho mluvčí.
Činnost podle kriminalistů nesla znaky Ponziho schématu, známého také jako letadlo či pyramida. Lidé při něm svěřují peníze fondu s vidinou vysokého zhodnocení, ale provozovatel si peníze nechává pro svou potřebu. Vyplácí z nich jen část některým investorům jako údajný zisk s cílem nalákat další klienty. Když už ve fondu nezbudou žádné peníze, investiční firma zkrachuje.
Fond Growing Way poslal Městský soud v Praze do konkurzu v prosinci 2021. Janata v tisku popřel, že by šlo o Ponziho schéma. Policie ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem zajistila majetek v hodnotě zhruba jedné miliardy korun.
Více než 4000 investorů z celé republiky, kteří byli v kauze poškození, se muselo shodnout na společných zmocněních, kteří je budou zastupovat v trestním řízení při vymáhání náhrady škody. Společný zmocněnec má pomoci urychlit trestní řízení, využívá se v případech, kdy je počet poškozených mimořádně vysoký.