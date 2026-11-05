Ostravský superpočítač Barbora NG může pomoci při vývoji léků či baterií

Nový ostravský superpočítač Barbora NG mohou vědci využívat při vývoji nových léčiv nebo simulacích přírodních katastrof. Oproti svému předchůdci nabízí až šestinásobný výpočetní výkon na jeden procesorový uzel. ČTK to při dnešním slavnostním představení systému řekl Vít Vondrák, ředitel národního superpočítačového centra IT4Innovations při VŠB - Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO). Pořízení superpočítače stálo 91 milionů korun.
Barbora NG je uživatelům k dispozici od letošního léta. Dosud ji využilo přibližně 60 odborníků ze 17 organizací, kteří pracovali na více než 50 projektech. Systém je určen zejména pro výpočty náročné na práci s pamětí. Uplatnění najde například při inženýrských simulacích, modelování proudění kapalin a plynů, výpočtech vlastností materiálů nebo astrofyzikálním výzkumu.
Superpočítače podle Vondráka zasahují prakticky do všech vědních oborů, od technických přes humanitní až po medicínu. Uplatňují se například při vývoji nových léčiv, kdy se na nich simulují procesy ještě před samotným laboratorním výzkumem. Významnou roli mají také při vývoji nových materiálů, v energetice, při výzkumu baterií a možností ukládání energie. "To všechno jsou věci, které potřebují velký výkon. Jde o velmi náročné numerické simulace," uvedl Vondrák.
Výpočetní kapacity mohou pomáhat také při předpovědích povodní a dalších přírodních katastrof. IT4Innovations spolupracuje s hasiči a dokáže pro ně modelovat rozliv řek v konkrétních oblastech. "Jsme schopni takové simulace poskytnout hasičům ve velmi krátkém čase," řekl Vondrák. Podobné výpočty poskytli vědci také při povodních v roce 2024.
Nová Barbora NG postupně převezme úlohu původního superpočítače Barbora. "Původní Barbora už slouží sedm let. Má mnohem menší výkon. Mezi superpočítači je to už taková babička," doplnil Vondrák. Nový systém podle něj přináší nejen výrazně vyšší výkon, ale také efektivnější chlazení, které snižuje náklady na provoz.
IT4Innovations v současnosti provozuje tři superpočítače. Vedle nové Barbory NG s výkonem 1,9 petaflopu za sekundu jsou to Karolina s výkonem 15,7 petaflopu za sekundu a původní Barbora s výkonem 849 teraflopů za sekundu. Centrum je také zapojeno do evropské infrastruktury superpočítačů a podílí se na rozvoji evropských center umělé inteligence.
Původní Barboru využilo za dobu jejího provozu více než 1900 uživatelů ze 30 organizací. Pracovali na více než 700 projektech. Mezi největší uživatele podle spotřeby výpočetního času patřily Akademie věd ČR, VŠB-TUO, České vysoké učení technické v Praze, Ostravská univerzita nebo Masarykova univerzita.
Výpočetní čas na Barboře NG mohou české výzkumné a vzdělávací instituce získat prostřednictvím veřejných grantových soutěží IT4Innovations, které centrum vypisuje třikrát ročně. Firmy mohou kapacity využívat formou pronájmu nebo spolupracovat s odborníky centra na smluvním výzkumu.