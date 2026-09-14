Ostravský útulek pro psy má nový ultrazvuk za půl milionu korun

Ostravský útulek pro psy má nový ultrazvuk zhruba za půl milionu korun. Město ho pořídilo díky podpoře dárců. Zařízení výrazně zasáhly povodně před dvěma lety a tehdy přišlo i o obdobný přístroj, který měl ale podstatně nižší kvalitu. Psy tak bylo nutné na vyšetření převážet mimo útulek, což pro ně bylo stresující. Novinářům to dnes řekl veterinář Roman Zedek a náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).
"Ultrazvuk v ordinaci útulku snižuje zejména stres zvířat, která nebudeme nyní muset převážet ze zařízení, ušetříme tak čas, a v neposlední řadě i finance za externí vyšetření. Pro péči je klíčová okamžitá diagnostika, která je nyní reálná přímo v místě útulku. Nezanedbatelná je také prevence, neboť sonografie dokáže odhalit zdravotní problémy dříve, než se projeví klinické příznaky," uvedl Boháč.
Ultrazvuk se u psů využívá k bezbolestnému a neinvazivnímu zobrazení měkkých tkání a vnitřních orgánů. Nejčastěji slouží k diagnostice břišních orgánů, srdce a potvrzení či sledování březosti. S jeho pomocí dokáže lékař odhalit například nádory v břiše, přítomnost volné tekutiny a zvětšené mízní uzliny nebo nádorové změny na orgánech.
"Jde o diagnostický ultrazvuk, který je přenosný. Je na velmi dobré úrovni, zobrazení je špičkové. Budeme ho používat hlavně na odhalování nádorových onemocnění nebo třeba diagnostiku močových kamenů. Hodně nám to pomůže. Ultrazvuk jsme měli, ale o dost horší, jenže při povodních se utopil a od té doby nebylo nic. Psi se museli převážet do mé ordinace. Určitě to nyní bude hospodárnější i pro provoz útulku," uvedl Zedek.
Boháč připomněl, že po povodních už se městu podařilo opravit v útulku budovu A. Nyní přichází na řadu budova B. Podle náměstka už ale nemělo smysl ji po povodních renovovat. Město ji proto chce dát strhnout a v plánu má stavbu nového objektu. "Stav domu už rekonstrukci nedovoloval. Dokončili jsme všechny projekční práce, získali stavební povolení," uvedl Boháč. Město chce nyní vybrat zhotovitele stavby, práce by tak zřejmě mohly začít na jaře. Náklady město odhaduje na více než 40 milionů korun. V nové části se plánuje nejen umístění kotců, ale i karanténa a další potřebné zázemí. V objektu by měl vzniknout i operační sál.
Za 28 let existence ostravského útulku našlo jeho prostřednictvím nový domov více než 11.700 psů. Aktuálně pečuje o 54 zvířat včetně štěňat, z nichž 23 je připraveno k adopci. Pomoci ostravskému útulku mohou zájemci materiálními nebo finančními dary.