Ostravští celníci zastavili u Přerova kamion s 16,2 tuny nelegálního tabáku

Ostravští celníci zadrželi na dálnici u Přerova kamion převážející 16,2 tuny surového a pravděpodobně i nelegálního tabáku. Při kontrole totiž zjistili závažné nesrovnalosti v přepravních dokladech. Předběžně vyčíslený únik na spotřební dani přesahuje 59 milionů korun. ČTK to dnes řekl mluvčí Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj David Kubenz.
Kamion zastavili příslušníci Celního úřadu v Ostravě ve středu 2. července na dálnici nedaleko Přerova. Nákladní vůz řídil dvaačtyřicetiletý polský řidič, který při kontrole předložil doklady k přepravovanému nákladu. Podle celníků však obsahovaly nesprávné a neúplné údaje.
"Následným prověřováním jsme zjistili, že údajným příjemcem zásilky měla být česká obchodní společnost, jejíž daňové identifikační číslo již není platné. Firma navíc podle zjištění úřadu několik let nekomunikuje s českými úřady," uvedl. Celníci dospěli k tomu, že tabák byl přepravován v rozporu se zákonnými podmínkami. Předběžně odhadli možný únik na spotřební dani na více než 59 milionů korun.