Ostravští gynekologové začali využívat robotický operační systém

Gynekologové Městské nemocnice Ostrava dnes zahájili roboticky asistované operace. Nová metoda by měla pomoci zejména u pacientek s obezitou, u nichž jsou složitější laparoskopické operace. Gynekologové budou robota využívat především při odstraňování dělohy z nezhoubných důvodů. Novinářům to sdělila mluvčí zdravotnického zařízení Andrea Vojkovská. Očekávají, že ročně provedou zhruba 50 takových operací.
"Zahájení robotické operativy představuje pro naši gynekologii významný posun v možnostech moderní miniinvazivní chirurgie. Robotický systém nám umožňuje velmi přesnou práci v oblasti malé pánve, nabízí výbornou vizualizaci operačního pole a vysokou stabilitu operačních nástrojů. Naším cílem je využívat tuto technologii tam, kde může přinést pacientkám skutečný benefit," uvedla primářka Gynekologie a porodnictví Pavla Volná.
Pro pacientky by tato metoda měla znamenat menší krevní ztráty, nižší pooperační bolestivost a kratší hospitalizaci. Tento systém budou gynekologové postupně využívat také u vybraných pacientek s děložními myomy nebo obtěžujícím krvácením.
"Robotická chirurgie nám dává další možnost, jak provést miniinvazivní výkon i u pacientek, u kterých může být klasická laparoskopie obtížnější. Výhodou je především přesnost a stabilita nástrojů, trojrozměrné zobrazení a možnost velmi jemné preparace," uvedl Lukáš Jašík z gynekologického týmu. Dodal, že u některých pacientek může robotická chirurgie umožnit provedení šetrnějšího miniinvazivního zákroku namísto otevřené operace s velkým břišním řezem.
Pacientku může k robotické operaci doporučit její gynekolog nebo se mohou samy objednat na konzultaci do gynekologické ambulance městské nemocnice. Lékaři při vyšetření posoudí vhodnost operačního postupu.
Robotický operační sál využívají v Městské nemocnici Ostrava také týmy urologie, otorinolaryngologie (ORL) a chirurgie. "Gynekologie má v Městské nemocnici Ostrava dlouhodobě zkušenosti s miniinvazivní chirurgií. Robotický systém proto nevnímáme jako náhradu laparoskopie, ale jako další možnost, kterou můžeme správně indikovaným pacientkám nabídnout. Připojením gynekologie zároveň završujeme zapojení všech plánovaných odborností do multioborového robotického programu nemocnice,“ doplnila Volná.