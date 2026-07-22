Ostravští lékaři se snaží zjednodušit třídění pacientů po poranění hlavy

Lékaři z několika klinik Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) pracují na studii, která by měla usnadnit třídění pacientů s podezřením na poranění mozku. Pomoci by jim k tomu mohlo vyšetření biomarkerů z krve. Někteří pacienti by tak zbytečně nemuseli podstupovat vyšetření na tomografu, což by zmenšilo i zatížení zdravotníků. Novinářům to dnes sdělila mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
Ostravská fakultní nemocnice přijímá mnoho pacientů s podezřením na poranění hlavy. Často jde o seniory, kteří si nejsou schopni vybavit okolnosti úrazu. "Vzhledem k obavám z možného poranění mozku je odeslán na CT vyšetření, které je negativní. Pacient je tak vystaven ionizujícímu záření, aniž by se závažné poranění potvrdilo," řekla neuroložka Iva Kalusková.
Případů, kdy se na počítačovém tomografu (CT) po úderu do hlavy neprokáže žádný významných nález, je za rok 30 až 40 procent. "Pokud se postupuje klasickým způsobem, na vyšetřeních u chirurga, traumatologa a neurologa stráví pacient v nemocnici čtyři až pět hodin. Podstoupí CT a ukáže se, že z neurologického hlediska je v pořádku. Přiváží k nám i podnapilé lidi, u kterých je podezření, že se uhodili do hlavy. Ani oni sami ale nevědí, jestli se skutečně udeřili. Vyšetřující lékař však nechce nic podcenit a pro jistotu si vyžádá CT," řekl traumatolog Jiří Demel.
Vyšetření biomarkerů by mohlo problém vyřešit za výrazně kratší dobu. "Provádí se z běžného vzorku žilní krve. V laboratoři se následně stanovují koncentrace specifických bílkovin, které se po poranění mozku mohou uvolňovat do krevního oběhu," řekla zástupkyně přednosty Ústavu laboratorní medicíny Pavlína Kušnierová. "Pokud jsou hodnoty negativní a současně tomu odpovídá klinický stav pacienta, je pravděpodobnost závažného poranění mozku velmi nízká," dodala.
Biomarkerová metoda se používá například ve Francii nebo skandinávských zemích. FNO do konce srpna nabírá pacienty do pilotní studie. Jedná se o lidi, kteří v posledních 12 hodinách utrpěli úraz hlavy a je u nich provedeno CT vyšetření i odběr krve. "Pokud výsledky studie potvrdí hypotézu ostravských lékařů, tedy že biomarkery spolehlivě dokážou vyloučit nitrolební poranění, může být tato metoda v budoucnu zavedena i do klinické praxe v České republice," doplnila Petlachová.