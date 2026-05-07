Ostravští lékaři využívají 3D modely pro přesnější chirurgické operace

Lékaři Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) využívají před náročnými plánovanými operacemi trojrozměrné modely orgánů a kostí. Na 3D tiskárnách je vyrábějí odborníci z Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). Modely chirurgům umožňují získat lepší představu o tom, co je čeká na sále. Postup využívají například při operacích komplikovaných zlomenin kostí, při odstraňování nádorů a dalších složitých výkonech. Novinářům to dnes sdělila mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
Zástupci Chirurgické kliniky FN Ostrava nejprve shromáždí potřebná data z vyšetření pacienta na výpočetním tomografu a magnetické rezonanci. Na jejich základě vytvoří grafický model, který pak zašlou na univerzitu.
"Velmi důležitý je proces segmentace. Z dat, která získáme při vyšetřeních, odstraňujeme informační šum, až nám zůstane cílový orgán. Jde třeba o nádor, který je nutné odstranit s celým zásobením nebo kost bez měkkých tkání, abychom viděli, kam u fraktury zasahuje lomná linie," řekl Ján Hrubovčák z Chirurgické kliniky FNO.
Proces trvá podle náročnosti od 30 minut do deseti hodin. Různí se také doba trojrozměrného tisku. Nejtěžší je podle lékařů příprava břišních a hrudních orgánů se složitým cévním zásobením. Takové modely se tisknou i dva dny, a ne vždy se povedou na první pokus. "Tiskárna je pořád jenom stroj a vstupuje do toho hrozně moc faktorů, jako je teplota, vlhkost a řada dalších věcí," uvedl Jan Velička z Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství VŠB-TUO.
Po vytištění se model ještě dál upravuje. Některé kusy musí univerzitní odborníci slepovat. Po tisku je nutné model očistit od výplní, které se k výrobě používají. Přestože příprava modelů je poměrně složitá, na sále pak pro chirurgy znamenají klíčovou výhodu. "Když jdeme na sál, máme to nakoukané dopředu a proces operace je klidnější. Moment překvapení je o dost nižší," řekl lékař Chirurgické kliniky FNO Ľubomír Tulinský.
Trojrozměrný model chirurgové využili například u pacientky, která měla nádor uložený v pánvi až před křížovou kostí. "Nádor v podstatě prorůstal až do kostrče. Byl extrémně hluboko a měl tvar přesýpacích hodin. Díky modelu jsme předoperačně věděli, jak vypadá a kam až zasahuje. Podařilo se nám ho vyndat celý, což bylo na hranici technických možností," řekl přednosta Chirurgické kliniky FNO Lumír Martínek. Dodal, že přesně provedený výkon u pacienta zvyšuje šance na další život bez nádorového onemocnění.