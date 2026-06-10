Ostravští školáci hledali pramen vody. Vítězství putuje do Proskovic

Projekt Hledej pramen vody dlouhodobě přibližuje dětem témata spojená s vodou, její ochranou a odpovědným využíváním. Účastníci se během soutěže seznamují s koloběhem vody v přírodě, procesem úpravy pitné vody i významem šetrného hospodaření s vodními zdroji. V době, kdy otázka dostupnosti vody patří mezi stále aktuálnější environmentální témata, nabývá vzdělávání nejmladší generace na významu.
Od vzniku projektu se do soutěže zapojilo již téměř 18 tisíc žáků. Za více než dvě desetiletí si soutěž vybudovala pevné místo mezi nejvýznamnějšími ekologickými vzdělávacími aktivitami v regionu.
„Ochrana vody patří k zásadním tématům současnosti. Tradiční soutěž Hledej pramen vody přibližuje dětem srozumitelně i zábavně význam vody jako životodárné tekutiny a již takřka čtvrtstoletí přispívá k ekologické výchově nejmladší generace,“ uvedl primátor Ostravy Jan Dohnal.
Podle náměstka primátora Aleše Boháče je podpora environmentálního vzdělávání jednou z priorit města. „Soutěž Hledej pramen vody ukazuje, že i vážná témata lze uchopit hravou formou, která děti baví a zároveň jim dává smysl,“ doplnil.
Statutární ředitel Ostravských vodáren a kanalizací Petr Konečný ocenil zejména praktický rozměr projektu. „Hledej pramen vody je příkladem moderního vzdělávání, které kombinuje zážitek, týmovou spolupráci, odpovědnost a využití technologických možností doby. Děti si odnášejí dovednosti, které mají skutečný dopad na jejich každodenní chování,“ řekl.
Soutěž propojuje teoretické znalosti s praktickými úkoly. Po registraci plní zapojené třídy čtyři tematické úkoly zaměřené na vodu a životní prostředí – od péče o rostliny přes vědomostní kvízy až po pozorování vodních ekosystémů. Nejlepší týmy následně postupují do finálového terénního kola, kde své znalosti prověřují v praxi.
„Děti dnes velmi citlivě vnímají změny v životním prostředí a dokážou o nich přemýšlet v souvislostech. Naším cílem je dát jim nejen informace, ale i motivaci, aby samy chtěly vodu chránit a přemýšlet o ní jako o hodnotě,“ uvedla manažerka projektu Radka Vanková.
Nejlepší týmy soutěže Hledej pramen vody 2026
- Pravodáci – ZŠ Ostrava-Proskovice, Staroveská 62 (5. třída), třídní učitelka Jana Vahalíková
dárkový poukaz v hodnotě 15 000 korun a bezdrátový reproduktor
- Pramínek – ZŠ Ostrava-Poruba, A. Hrdličky (5.B), třídní učitelka Dana Vápeníčková
dárkový poukaz v hodnotě 10 000 korun a bezdrátový reproduktor
- Kapříci – ZŠ Ostrava-Vítkovice, Primaškola (4. třída), třídní učitelka Eva Franková
dárkový poukaz v hodnotě 10 000 korun a bezdrátový reproduktor
Speciální ocenění ve VODOkategoriích
Nejlepší týmy teoretické části soutěže získaly také ocenění ve speciálních kategoriích a ekologický penál vyrobený z recyklovaných bannerů soutěže.
- VodoEINSTEIN – tým Vodní sportovci, ZŠ Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72
- VodoSTAR – tým Vodní Bombasové, ZŠ Ostrava-Lhotka
- VodoART – tým Kapříci, ZŠ Ostrava-Vítkovice, Primaškola
Organizátorem soutěže jsou Ostravské vodárny a kanalizace a.s., partnerem projektu je statutární město Ostrava.
Více informací o projektu a fotogalerii z letošního ročníku naleznou zájemci na webu Hledej pramen vody www.hledejpramenvody.cz, videa a fotografie: Odkaz